Discrepancias por respuestas de gobierno salvadoreño ante la ONU

Diputados se pronunciaron ayer por el reciente informe entregado por el Estado salvadoreño a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre las medidas que está tomando para proteger a los ciudadanos desde que inició el régimen de excepción.

Claudia Ortiz, diputada del partido VAMOS, manifestó que en la respuesta del Estado salvadoreño a la información solicitada por la ONU se evidenció que el actual gobierno no se quiere hacer responsable de una de sus principales atribuciones, que es garantizar los derechos humanos en el país.

Además, recalcó que el Órgano Ejecutivo no tiene argumentos propios y que es necesario hacer un llamado a la comunidad internacional a que se involucre en la situación que vive El Salvador.

"El Ejecutivo, que es el titular de las relaciones internacionales y de la relación con la ONU, no tiene información propia para poder divulgar públicamente y dar una respuesta a la Oficina del Alto Comisionado de los derechos humanos. Esto es porque no tiene la solidez moral para defender que está cumpliendo sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos", afirmó.

Por su parte, el diputado Guillermo Gallegos, del partido GANA, dijo apoyar completamente el informe presentado ante la ONU, por parte del gobierno salvadoreño y sostuvo que todo es verdad. Dijo que las denuncias de organizaciones sobre violaciones a derechos humanos no tienen mayor importancia.

"Nos parece que la respuesta es la adecuada, la correcta. Todo lo que se oye y se dice es de la gente que no está de acuerdo con el régimen, porque no les parece lo que se está haciendo contra los pandilleros y eso no debería tener ninguna resonancia en ninguna parte del mundo, ni de El Salvador", aseguró.

El diputado reconoció que sí hay capturas arbitrarias que no deberían hacerse, pero que al final, "el sistema falla", y que "el sistema falla" a favor de estas personas y estas posteriormente son liberadas. Aseguró que hasta el momento el sistema penitenciario ha liberado a más de 800 capturados del régimen.