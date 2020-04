Discriminación, el enemigo del personal médico que atiende a pacientes con covid-19 en El Salvador

"Yo he atendido a esa gente, las he inyectado, les he asistido cuando se han enfermado y han necesitado que les ayuden y ahora me hacen esto". En el tono en que lo dice se siente el resentimiento, la impotencia, el dolor. Su profesión de enfermera con la pandemia del covid-19 la pone en riesgo de contagio y la pone en condición de estigma y discriminación con sus vecinos.

Un grupo de vecinos de la colonia Chantecuan, en Los Planes de Renderos, pidieron a cinco personas de la enfermería del hospital José Saldaña que abandonaran esa zona de residencia pues podían llevar el contagio del coronavirus a ellos.

Son tres mujeres y dos hombres que habían decidido habitar juntos una vivienda para no exponer a sus familiares. No quieren que se mencionen sus nombres pues, prácticamente, ya fueron expulsadas de un lugar y si se hace público la discriminación los podría alcanzar en otro sitio.

"Mi familia compró una vivienda y nos mudamos, como no habíamos vendido la otra pedí a unos compañeros que para no exponer a nuestras familias nos mudáramos allí, podíamos compartirla pues a todos nos tomaron la prueba del covid-19 y fueron negativas", cuenta la enfermera propietaria de la casa.

El lunes por la noche seis personas se acercaron a la vivienda para pedirles que se retiraran del lugar, en el cruce de palabras les explicó lo de las pruebas negativas, lo de proteger a sus familias, pero la pandemia puede sacar el lado más sublime y el más egoísta.

"O sea que vas a proteger a tu familia y nos vas a traer el contagio a nosotros", dice que le reclamo una de las vecinas. Junto al presidente de la directiva la petición su repetida varias veces. No hubo altercado porque ellos decidieron salirse.

"Le conté a mi jefe lo que pasaba y fuimos a sacar las cosas, hasta nos escoltó la policía, pero las cosas no pasaron a más", explica la enfermera.

La situación no es la única que deben afrontar, ya en otras ocasiones los usuarios del transporte público han impedido que el personal de unidades de salud y hospitales suba a los autobuses.

Sumado al desdén, discriminación y estigma de la gente, el personal médico debe enfrentarse con el riesgo de contraer la enfermedad, con jornadas cansadas por el extenuante trabajo y por la falta de equipo médico adecuado. Este último ha sido un reclamo permanente durante toda la pandemia.

Ayer dos médicos denunciaban en la televisión que no tenían todo los insumos de protección para enfrentar el covid-19.

"El otro problema grande es que no se está proveyendo al personal sanitario de equipo de protección personal", Carlos Ramos Hinds, quien fungió como doctor en el hospital Zacamil, donde un grupo de 20 personas fueron puestas en cuarentena precisamente por estar expuestas a un paciente que dio positivo de covid-19.

Ramos dice que fue ingresado el viernes y estuvo en el hospital sábado y domingo, pero que no fue aislado, el lunes su prueba fue confirmada. El médico aseguró que también hay contagios en la Unidad de salud de Zacamil y en hospital Saldaña y que podría ser un enorme riesgo si estos no se controlan pues se pierde personal para atención.

"Lo que refleja es la poca cantidad de equipos de protección personal que tienen nuestros compañeros de trabajo. Aprovechamos para hacer un llamado y una exigencia al Gobierno de la República para que proporcione esos equipos", reclama Milton Brizuela, presidente del Colegio Médico.

Ya el presidente de la República, Nayib Bukele, exigió que se les entregue todo el equipo necesario al personal de salud que enfrenta la pandemia del nuevo coronavirus y que sean instalados en hoteles para seguridad de ellos.