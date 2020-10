Discusión por fondos de préstamo KFW

El Salvador podría perder $28.2 millones de un préstamo proveniente de Alemania debido a la discusión entre ministerio de Obras Públicas y Asamblea Legislativa sobre colocar o no en el contrato del mismo el destino que deberán tener los fondos.

El ministro del ramo, Romeo Herrera, presentó ayer en la Asamblea una nota de parte del gobierno de Alemania, en la que, según él, explican que los fondos se perderán si no se modifica el acuerdo a más tardar el 31 de diciembre de este año. La modificación consistiría en que no se pongan los proyectos en que se usarán los fondos. "Esto debe ser aprobado únicamente por el gobierno de El Salvador y el de Alemania y no por los diputados".

Los fondos son 12.5 millones de euros ($14.7 millones) en donación y 11.5 de euros ($13.5 millones) lo que sumaría $28.2 millones; aunque el gobierno hace referencia al préstamo y cifra el total en $23 millones.

"Los diputados aprobaron el contrato de préstamo en noviembre del año pasado y tenían que ser para la adaptación al cambio climático. Cuando lo ratificaron en julio, aprobaron otro tipo de proyectos que no tenían que ver con el cambio climático", explicó Herrera su versión del lío.

Sin embargo, Yanci Urbina, de la comisión de Hacienda, explicó que las obras incluidas fueron las que el gobierno pidió explícitamente. "La presidencia mandó una lista de proyectos que quería que se ingresaran. Se aprobó y fue sancionado por el presidente", indicó, aunque aseguró que leerán la nota para valorar la petición.