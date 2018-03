¿Discusiones de pareja? Conozca cuatro frases para solucionarlas de buena forma

Lee también

Las relaciones humanas, por naturaleza, son complicadas. Ya sea familiar, amistosa o sentimental, toda relación entre seres humanos involucra un grado de conflicto que, de no saberse manejar, puede acabar con dicha relación o dejarla en términos frágiles. Sin embargo, Javier Escrivá Ivars, director del Master en Matrimonio y Familia de la Universidad de Navarra, declaró que “discutir no es lo mismo que pelear”, en una entrevista para el periódico español “El País”.“Discutir es bueno, casi inevitable, pero, cuando se habla y se expresan las ideas con fines de destruir a la otra persona, entonces ya se trata de una pelea, lo cual no ayuda en nada”, declaró el académico. “La humildad, generosidad, el respeto y la empatía son elementos indispensables para convivir. Por más atracción y enamoramiento que exista, sin estos ingredientes de base la convivencia puede convertirse en un infierno”, agregó.Según Escrivá Ivars, hay cuatro frases útiles que toda pareja puede usar para evitar que una discusión de ideas se convierta en una auténtica batalla campal. El académico también dejó en claro que “la situación de discusión y pelea es tan propio de las amistades y relaciones familiares, como de los noviazgos y matrimonios”. Estas frases son:Según Escrivá Ivars, esta frase es la que todos deberíamos usar para terminar de golpe toda la germinación del conflicto. “Esta frase expresa la capacidad de reconocer puntos de encuentro con la otra persona, por lo que estamos reconstruyendo los puentes que el conflicto ha minado”, expresó. Al momento de emplearla, siempre es útil “mirar a la otra persona a los ojos, pero sin mantener la mirada fija por mucho tiempo porque podría interpretarse como un intento de intimidación. Estas conductas serán más eficaces si ya se han dado con anterioridad en un contexto relajado y positivo”, añadió.“Expresar que algo nos daña, abre la pauta para que la otra persona baje sus defensas y suavice sus expresiones. El problema, es cuando no se expresa el dolor que una frase hace sentir y no se le da a la otra persona el mensaje de que está causando un daño emocional profundo”, explicó el académico, señalando que “esta responsabilidad es la que nos hace humanos. Cuando existe cariño y amor por el otro, saber que lo dañamos es una señal para detenernos y replantear las cosas”.Esta, según Escrivá, es la frase más adecuada, ya que “de esta manera, se abre una vía para compartir un espacio de no agresión, pero sin caer en el otro extremo de la pasividad”. Además, Escrivá agregó que “hay que ceñirse exclusivamente al desencuentro presente, sin recordar discusiones pasadas; debemos dejar hablar al otro sin interrupciones; no pensar que no tiene solución; no hablar en tono acusatorio; no compararle con los demás, ni ridiculizarlo, ni humillarlo; y tratar de buscar soluciones sabiendo disculpar, comprender y perdonar”.Si usted es capaz de acercarse de forma tan honesta, dejando atrás el yo para regresar al nosotros, habrá conseguido ganar muchos puntos para dar por zanjada la discusión. “De alguna manera, lo que se demuestra en esta intervención es una aspiración positiva a la que al otro se le invita a sumarse, culminando el proceso de transformación de una situación inicial de confrontación a una relación de cooperación”, comentó Escrivá.