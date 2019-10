Discuten reforma legal para sancionar la violencia obstétrica

La comisión de la mujer de la Asamblea Legislativa discute una propuesta de reforma a la Ley Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV) para sancionar la violencia obstétrica, es decir, el maltrato que pueda ejercercer el personal médico o parteras hacia la mujer durante la labor de parto.

La presidenta de la comisión y diputada del FMLN, Audelia López, dijo que con esta reforma pretenden garantizar " el derecho a las mujeres como pacientes en cualquier espacio donde necesiten hacer uso de los servicios de salud". La petición de reformas fue presentada en octubre del año pasado por diputadas del FMLN.

La diputada de ARENA, Karla Hernández, dijo que como partido no acompañarán esta reforma porque ya está regulado en la ley de derechos y deberes de los pacientes. Además, dijo que esta reforma podría afectar ya que la LEIV no se aplica cuando la violencia es ejercida de una mujer hacia otra mujer.

"La LEIV se creó para cuando las mujeres son maltratadas por su condición de mujer, por parte de hombres a mujeres. No aplica si una mujer maltrata a una mujer. Dicho eso, si fuera una doctora, una enfermera, una técnico, una anestesiologa que maltrate a una mujer, en el marco de la disposición de la ley, no le aplica. Está dejando fuera a prestadores de servicios de salud mujeres. Y como la LEIV es una ley especial prevalece sobre cualquier otra disposición ¿Qué quiere decir esto? que va a aplicar esa y no la de derechos y deberes de los pacientes, entonces deja en desventaja a las mujeres", explicó la diputada.

La ley de derechos y deberes de los pacientes dice en el artículo 37 que se prohíbe todo tipo de insultos hacia los pacientes, familiares o responsables estando al interior de un establecimiento de salud público y privado.

"Por eso es que nosotros hemos dicho que es inconveniente legislar", sostuvo Hernández. Agregó que el problema con la ley de derechos y deberes de los pacientes es de aplicación no de legislación, por eso es necesario darle mayor divulgación.

Los diputados ya realizaron foros y llamaron a representantes de la Comisión Nacional de Bioética de El Salvador (CNBES). Luis López dijo que la violencia obstétrica constituye una violación a los derechos humanos, ya sea durante el embarazo, parto y posparto.

Los diputados de la comisión han delegado al equipo técnico para que presente una propuestas de redacción a esa reforma y a otras que se discuten en la comisión.