Discuten sobre la transformación en los medios de comunicación

El uso de Twitter que hace el presidente de la república, Nayib Bukele, y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para informar a la población, son algunos de los ejemplos para explicar cómo ha evolucionado la comunicación con las nuevas tecnologías y cómo los medios y los periodistas se han adaptado a los cambios.

Este fue uno de los temas que conversaron ayer durante el foro "la transformación en los medios de comunicación", organizado por la Escuela de Comunicaciones de la Red Salvadoreña de Medios (RSM), el cual contó con la participación de varias mujeres que trabajan en televisión, radio, periodistas independientes y marketing digital. Además, contó con la participación especial de la directora de la Voz de América, Amanda Bennett.

En esta evolución de las comunicaciones y uso de redes sociales también señalaron que surgen noticias falsas, y es donde se debe de ejercer el periodismo para verificar la información.

Gabriela Sosa, coordinadora y redactora de entrevistas de Noticiero Hechos, de canal 12, y locutora de radio Sonora, destacó los cambios que ha tenido la radio en las últimas décadas. "Es uno de los medios que ha a pesar de que ya tiene más de un siglo ha ido evolucionado y ha ido transformándose conforme a las nuevas tecnologías", dijo Sosa. "Es uno de los medios que más se ha adaptado y que a diferencia de muchos se puede decir que ahora con las nuevas tecnologías va a desaparecer, yo creo que la radio va a seguir evolucionado, porque la radio se adapta", agregó.

Durante el foro también discutieron sobre el papel de las mujeres en los medios de comunicación. Amanda Bennett sostuvo que no se puede tener un sistema de medios completo sin incluir la participación de las mujeres.

"Porque cuando los medios noticiosos están dirigidos únicamente por hombres las cosas se ven según los ojos de los hombres y las mujeres tienen una visión completamente diferente, y estas no son únicamente historias sobre las mujeres, si no que son historias de todo el mundo y que el mundo no va a poder escuchar sino es a través de las mujeres", indicó Bennett.

La directora de la Voz de América añadió que los hombres no son nuestros enemigos ni se trata de entrar en pleito. Asimismo, dijo que las mujeres se deben de apoyar entre ellas.