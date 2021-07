Disparidad de opiniones por la decisión de la Corte Suprema de Justicia

Disparidad de opiniones tuvieron los diputados de la Asamblea Legislativa luego de la decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de retener, desde hace un mes y medio, la extradición a Estados Unidos de Armando Eliú Melgar Díaz, alias "Blue", un cabecilla de la Mara Salvatrucha (MS-13) reclamado por dirigir actos de terrorismo en Virginia y Nueva York.

"Cumplir con la ley" y "respetar los poderes del Estado", fueron las posturas adoptadas por legisladores aliados al Gobierno en torno a dicha decisión de los magistrados.

"Respetemos los poderes del Estado y eso le compete al órgano judicial. Esperemos que lo hagan de buena manera pero no nos compete a los diputados", expresó Romeo Auerbach, de la bancada de GANA, al ser consultado sobre la decisión de la CSJ.

Y es que el pasado 10 de junio de 2021, la Corte acordó que "Blue" enfrente a un juez estadounidense para responder por los cargos en su contra; sin embargo, durante esa misma sesión, los magistrados impuestos por el oficialismo, tras la destitución de la Sala de lo Constitucional, pidieron revocar esa decisión.

De acuerdo a la acusación estadounidense desde el 2017 "Blue" se estableció como el cabecilla de la MS en la Costa Este de Estados Unidos.

Para la diputada por ARENA, Silvia Ostorga, la decisión de los magistrados que tomaron posesión el 1 de mayo no amerita comentarios dado que su imposición los convierte en inconstitucionales.

"Me limito a opinar del tema porque la Sala fue impuesta, inconstitucional. No reconocemos a los magistrados por la manera en la que los impusieron y en ese sentido no tengo comentarios", mencionó.

Luego, el diputado por el PDC, Reynaldo Carballo, expresó que todo ciudadano debe cumplir con la ley así como los funcionarios deben hacerla cumplir.

"Tenemos que apegarnos a la ley y hay que cumplir con las leyes", dijo.