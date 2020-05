Disposiciones sin respaldo en la asamblea

Diputados de las fracciones de ARENA, FMLN y PCN no dieron el visto bueno al Decreto Ejecutivo 22.

"La Corte Suprema dictaminará si es inconstitucional o no, pero no se pueden suspender las garantías en ninguna ley, eso no está permitido", señaló el parlamentario Mauricio Vargas, de ARENA, respecto a las disposiciones.

Mientras, Schafik Handal, del FMLN, apuntó que "no deben tomar medidas a la loca", pero sí "tener un buen desempeño, y es lo que falta al Ministerio de Salud".

Por su cuenta, el congresista Raúl Beltrhán, del PCN, reparó en lo concerniente a regular el tránsito entre municipios y consideró que el salvadoreño "es desmadroso por necesidad y especialmente cuando no hay comida", y en cuanto a la suspensión del transporte público de pasajeros, cuestionó: "¿cómo hará el personal de salud o de seguridad para llegar a sus trabajos?".

En contrapeso, Guillermo Gallegos, de GANA, lo avaló y aunque siempre habrá "quien lleve la contraria", el presidente "solo está cumpliendo con la ley".

Finalmente, el diputado Juan Martel, del CD, sostuvo que " en el marco de la legislación que se aprobó (decreto 639) y el código de salud es posible implementarlas"; aunque "si alguien lo considera inconstitucional deberá acudir a la Sala Constitucional".