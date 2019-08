Disputa en GANA por liderazgo de partido

Luego de que el diputado de GANA Guillermo Gallegos aseguró en conferencia de prensa que el presidente del partido, Andrés Rovira, renunciaría a su cargo, el mismo Rovira, por medio de la cuenta oficial de Twitter del partido y en un comunicado oficial, señaló que continuará en su puesto hasta que termine su periodo, en mayo de 2020.

Ayer, Gallegos manifestó que en reunión del directorio nacional Rovira anunció su decisión de presentar la renuncia después de 10 años como líder de GANA.

En dicha reunión también se habría decidido adelantar para el 20 de octubre las elecciones internas, algo que el pasado jueves varios diputados habían dicho que se llevaría a cabo hasta febrero o marzo del próximo año.

"Él (Rovira) propuso la elección del nuevo directorio y estaba proponiendo el 22 de septiembre, es decir casi en un mes, tiempo que consideramos es muy poco y después de platicar hemos decidido que la elección se pueda realizar el 20 de octubre en cada uno de los departamentos del país", expresó Gallegos.

Empero, en el comunicado Rovira sostiene: "He trasladado mi decisión de no postularme para un nuevo periodo como presidente de GANA. Aclaro que no estoy renunciando al cargo de presidente de GANA, terminaré el periodo para el cual fui electo, reitero mi decisión de apoyar el proceso de elecciones internas que llevará a cabo el Tribunal Electoral Nacional".

Previo a la conferencia de prensa, Gallegos manifestó, en varios mensajes vía Twitter, que existía un interés por "amañar" las internas al tiempo que se preguntaba el porqué del interés de adelantar las internas: "¿Por qué quieren adelantar las internas de GANA?"

La misma pregunta se realizó el también diputado Mario Tenorio, quien ha sido mencionado como uno de los posibles candidatos a la presidencia.

"Qué sentido tiene adelantar elecciones en GANA, si el mandato del actual directorio concluye hasta mayo, qué pretenden, juguemos limpio, ¿cuál es el miedo?", expresó Tenorio.

Ayer Gallegos también mencionó que no descarta la posibilidad de presentarse como candidato, aunque el actual jefe de fracción de la bancada legislativa, Guadalupe Vásquez, así como el vicepresidente nacional de Organización de GANA, Nelson Guardado, también son otros de los posibles presidenciables.

Asimismo se dio a conocer que para las internas podría contarse con una segunda planilla formada por otras estructuras del partido.

"Eso es la democracia. Sería la primera vez que se presentarían dos planillas dejando atrás los momentos que se votaba por planilla única", dijo Gallegos.