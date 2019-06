Disputa por marcación laboral de oficial de información de CCR

El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) realizó ayer una audiencia de apelación debido a la negativa de la directora de transparencia de la Corte de Cuentas de la República (CCR), Mirna Mercado Laínez, de entregar su registro de marcaciones laborales en el período entre el 10 de enero y el 10 de septiembre de 2018.

René Hurtado, empleado también de la CCR y utilizando la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), solicitó en septiembre del año pasado que se le facilitara el registro de entradas y salidas de la funcionaria a la institución gubernamental. Pero Mercado, que también es oficial de información de la institución, no se lo concedió y alegó que dicho registro se trataba de información reservada porque ponía "en peligro evidente su vida y su seguridad", según el artículo 19 de la misma LAIP.

Hurtado apeló entonces ante el IAIP y ayer Mercado, a través del director jurídico de la CCR, facilitó una versión de la información solicitada, aunque incompleta, según el apelante.

"En el informe que han entregado vienen las horas de entrada y salida, pero no el lugar en el que marcó, así que es incompleto y no permite determinar si es ella quien ha marcado o no", declaró Hurtado. Ahora el IAIP debe determinar si la información es válida y de acceso público.