Disputa por terreno reclamado por Alba Petróleos llega a CSJ

Mario Argueta, empleado de Alba Petróleos, y Emérito de Jesús Velásquez, gerente de CEPA, han impuesto un recurso de casación ante la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia para intentar demostrar que no arrebataron las tierras de Jimmy Jafal Sawafta Mustafa en 2013 a favor de Alba Petróleos, y su argumento principal es que no podían quitar algo que no le pertenecía originalmente al guatemalteco.

Ni Argueta ni Velásquez accedieron a hablar directamente con LA PRENSA GRÁFICA, pero sí lo hicieron a través de su abogado, Ricardo Roque, quien aseguró que "el proceso ha estado plagado de muchos vicios procesales".

"Al señor Jimmy Mustafa le pagaron para ser asesor del proyecto en El Pezote y al principio le fue bien porque producían hasta $10,000 diarios. Pero luego todo se vino abajo e ideó venderle a Alba Petróleos y quedarse con una parte de la propiedad. La documentación prueba que él era empleado de El Cuscatleco (la asociación que trasladó los terrenos a Alba), no dueño. Ni siquiera tenía facturas a su nombre", manifestó Roque para argumentar por qué el caso no puede ser sustentado por el demandante.

El abogado también señala que el juez del Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana cometió un abuso al cambiar el delito de usurpación de inmuebles (que era la denuncia original de Mustafa) por el de perturbación violenta de la posesión, basado en que Argueta y Velásquez, en representación de Alba Petróleos, llegaron el 12 de septiembre de 2013 a una propiedad en Coatepeque, Santa Ana, y sacaron a los empleados de Mustafa amenazándolos con varias armas de fuego para quedarse con las tierras.

"Los terrenos son de Alba Petróleos porque la plata para comprarlos la dieron ellos. Nunca pudieron haber sido de Jimmy porque el inmueble tenía una hipoteca que no se ha pagado. Jimmy nunca los inscribió a su nombre y eso indica que nunca se pudo violentar su posesión, porque a él no le pertenecía nada legalmente. No existe ese delito", dijo Roque.

TEME POR SU VIDA

Del otro lado está Jimmy Mustafa, el guatemalteco que inició la batalla legal contra el conglomerado de Alba Petróleos. Asegura que desde 2013 ha recibido muchas amenazas y han intentado entrampar el proceso, pero que decidió hablar para responsabilizar a los acusados de cualquier cosa que pueda pasarle.

"Este proceso es largo. Ya pasó por audiencia preliminar, instrucción, vista pública, cámara... todo lo que indica la ley y en todos esos pasos los acusados han sido encontrados culpables. Lo que esta gente de Alba Petróleos está buscando es retrasar el cumplimiento de las sentencias para declararse en quiebra y no pagarme por los daños ni devolver las tierras", señala.

La víctima cuenta, además, que cuando Luis Martínez era aún el fiscal general, lo llamó y le dijo que desistiera del caso, presionado por la gente de Alba Petróleos. En esos años el proceso fue más lento. También ha recibido llamadas directas de Emérito Velásquez, el gerente de CEPA, para intentar convencerlo de que no lo hiciera público, pero dice que no accedió.

"Un par de semanas antes de que entraran a mis tierras con pistolas (en septiembre de 2013), me detuvieron unos sujetos, me bajaron de mi auto, me metieron a un cafetal y me dejaron ahí golpeado. Me robaron todo y sé que fueron ellos (los relacionados con el caso) porque buscaban las escrituras que yo tenía. Esa es la gente que ha estado gobernando, con ese grado de intimidación", contó.

Mustafa dijo que su intención no es enviar a la cárcel a alguien, sino recuperar sus tierras, que le paguen el daño causado y recibir una disculpa pública por lo sucedido. "Todavía me falta enfrentar un juicio civil para recuperar los daños, pero temo que sigan manipulando el sistema", cerró.