Disturbios en Sonsonate por situación de capturados

Mujeres y familiares de personas detenidas en la delegación 911 de Sonsonate, han pasado los últimos días entre el maltrato, la desinformación y la angustia de saber si sus parientes se encuentran con vida y en medio de denuncias de vulneraciones a los derechos humanos que consideran está ejerciendo el Gobierno contra los detenidos durante el régimen de excepción.

"Hay mucha gente golpeada. Hemos visto a la gente convulsionar, hay policías que nos han dicho que les han tratado de ayudar y no se los han permitido. La comida no se las pasan y algunos los llevan hasta desmayados. A mí me consta que la policía ha tratado mal hasta a mujeres embarazadas y les ha valido. Nos quisieron echar gas en la mañana y andamos con niños", gritaba una mujer que se encontraba junto a otras en vigilia afuera de la delegación para pedir información.

Las mujeres relataron que durante el transcurso del día miércoles 27 de abril se registró una trifulca al interior del recinto. El resultado fue que al menos cinco de ellos fueron trasladados al Hospital Nacional de Sonsonate con pronóstico reservado. Además, se habló de posibles fallecidos, pero nadie pudo confirmar que alguno de los reos haya muerto.

Los testimonios de los testigos, en su mayoría familiares, relatan que a la delegación han ingresado carros del Instituto de Medicina Legal (IML) sin que den información de lo qué está sucediendo al interior de las instalaciones.

Otros comerciantes que se mantienen afuera del Hospital Nacional Jorge Mazzini aseguraron haber visto entrar patrullas de la PNC con "varios" reos alrededor de las 10:00 a. m. del miércoles, pero los sacaron la madrugada del jueves rumbo a bartolinas, nuevamente.

"(Los detenidos) gritaban de allá adentro (bartolinas) y pedían auxilio porque se estaban ahogando. Los policías les estaban echando gas pimienta. Posteriormente, sacaron como a cinco personas que se estaban ahogando, llevaban a tres en una patrulla y a dos en otro ", expresó una de las personas que había viajado desde Armenia para obtener información de su familiar detenido desde el 25 de abril.

Denuncian que el acoso de los policías es constante. "Salen en grupo a ahuyentarnos y nos amenazan con gas lacrimógeno, incluso afuera del recinto han realizado detenciones arbitrarias", se escucha la queja de los mismos familiares contra las vejaciones de que son objeto.

"En la mañana (del miércoles) cuando los familiares estábamos aquí (afuera de bartolinas) los policías estaban agarrando gente. Aquí estaba una muchacha que venía ver al hijo y presa la tienen. A mí me consta que la Policía ha tratado mal hasta a mujeres embarazadas y no les ha importado su condición", denunció otra persona que prefirió hablar bajo anonimato, por su seguridad.

"No les dan agua, ni la comida les pasaron para el almuerzo. Toda la comida está tirada en los recipientes de basura. Yo fui a Derechos Humanos a decirles que aquí había gente enferma y que los policías no querían hacer nada", reza otra de las mujeres, sobre el actuar que las autoridades están exhibiendo.

Sin vestimenta y solo en bóxer se puede observarse a reos que están siendo liberados de la delegación porque fueron capturados arbitrariamente; es decir, no tenían vínculos con pandillas y las autoridades no han encontrado pruebas en su contra, aseguran los familiares que los esperan.