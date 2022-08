División entre concejales y alcaldesa de Cuyultitán por despidos de empleados afines a la funcionaria

El concejo municipal de Cuyultitán, La Paz, se encuentra divido, afirmaron este martes 16 de agosto fuentes de esa alcaldía. Esta situación llevó a la alcaldesa de la localidad, Susana Amaya, del partido Nuevas Ideas, a pronunciarse el lunes por la noche a través de un video en Facebook Live, que un día después borró, en el que dejó entrever que podía renunciar.

De acuerdo con las fuentes de la municipalidad, la división dentro del concejo cuyulteco se debe a que a que durante una reunión de concejo, siete regidores, tres de Nuevas Ideas, dos de ARENA, y dos de GANA, acordaron destituir a la secretaria municipal, al tesorero y a la jefatura de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), que son parte del personal de confianza de la alcaldesa Amaya.

La fuente añadió, que la destitución de estas persona se debe a que los concejales consideran que no están rindiendo cuentas de los fondos que están a su cargo.



“Se pidió un cambio de agenda en la reunión de concejo del día lunes, donde se pedía la destitución de estas personas, ya que no se estaban entregando reportes de gastos, tanto la alcaldesa como los despedidos. Es preocupante que en una alcaldía se esté gastando dinero y no se den reportes, al final si algo está mal trae consecuencias para muchas personas si la Corte de Cuentas hace reparos”, manifestó la fuente, quien pidió omitir su nombre.

Agregó, que el síndico de esa alcaldía, también respaldó los despidos de los tres empleados y que definitivamente estos deben ejecutarse por ser un acuerdo tomado por la mayoría de los concejales.

No obstante, el martes 16 de agosto, la alcaldesa Amaya restó importancia a la situación, y dijo que no ha renunciado y que tampoco ha habido despidos de personal.

"Susana Amaya sigue en la alcaldía, Nuevas Ideas sigue para el pueblo, estamos trabajando con las comunidades, está todo bien acá no se ha despedido a nadie y ya solventamos todo, son cuestiones que se viven y estamos defendiendo un proyecto de país”, expresó.

Sin embargo, la división en el concejo también quedó evidenciada ayer por la tarde con un comunicado publicado en Facebook en la cuenta de Nuevas Ideas, de Cuyultitán, donde se desligaban de las acciones tomadas por el concejo municipal. “Con este comunicado queremos evitar malos comentarios de personas ajenas a la alcaldía, como familiares de la alcaldesa y allegados que piensan que como bases estamos involucrados en afectar su trabajo”, dijeron. El comunicado fue borrado poco después de haber sido publicado.

Amaya sostuvo el mismo martes por la tarde en la alcaldía una reunión con los alcaldes de Nuevas Ideas de San Pedro Masahuat, Carlos Ramos; de Santiago Nonualco, Damaris Leiva y de San Juan Nonualco, Carlos Humberto Martínez, quienes a su salida del encuentro y al ser abordados no quisieron dar declaraciones.