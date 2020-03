Doble discriminación de género: por ser niña y por ser mujer

"Es importante que todos los seres humanos trabajemos juntos por el medio ambiente, ya que el estar en desunión ponemos en peligro el aire, el agua y la naturaleza". La voz que suena en el Museo Nacional de Antropología es la de Ana Guardado, una jovencita de 16 años que cree firmemente que enfrentar el cambio climático obliga una acción nacional sin discriminación de género.

La adolescente, estudiante de bachillerato, tiene su proyecto de vida y este incluye el rescate del lago Suchitlán, en Chalatenango, un propósito que le valió este año el premio Rostros de Igualdad, entregado por ONU Mujeres y las embajadas de Canadá y Costa Rica, el marco del Día Internacional de la Mujer, con el cual se busca la promoción de nuevos liderazgos en la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de niñas y mujeres.

“Aún tenemos más pasos que dar para lograr el ejercicio pleno de la igualdad y derechos para niñas y mujeres. Esa igualdad debe traducirse en que existan condiciones necesarias para que ellas sean valoradas, sean protagonistas”.



Celina Rodríguez, directora en funciones de Plan Internacional.

El premio de Ana emerge en un marco en el que las niñas y adolescentes mujeres de El Salvador siguen en un entorno vulnerable, uno en el que "están doblemente discriminadas por ser mujeres y por ser menores de edad y muchas veces hasta en las celebraciones no aparecen", dice Begoña Arellano, Representante Adjunta en El Salvador del Fondo de Naciones Unidas para la Niñez y Adolescencia (UNICEF).

La jovencita, que lidera a 20 jóvenes que trabajan en el área rural de Chalatenango en la recolección de plástico en la rivera del lago, está fuera del grupo de del 36.5 % de adolescentes, entre 16 y 18 años en el país, que no asisten al bachillerato; de ese total un 13.1 % no asiste "por causas del hogar", otro 12.9 % está fuera por "trabajo doméstico y de cuidado", y un 10.3 % pierde sus estudios porque "necesita trabajar".

Esos son los datos de la Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples de 2018. Los números, sin embargo, no son tan fatales. Un censo escolar realizado por el Ministerio de Educación determino que nueve de cada 10 adolescentes matriculados en Educación Media aprobaron el año escolar.

Aún con los avances la cultura de género es vulnerable todavía y el no optar por la educación es mantener el ciclo vicioso de la discriminación: "No solo porque ya no pueden continuar con una educación superior, sino porque también mientras menos educación logran desarrollar así es el acceso a los empleos que pueden optar, son de menor calidad, y eso implica también que van a continuar en un círculo de pobreza", dice Sandra Aguilar, Oficial de Protección de UNICEF.

“Las tareas de cuido en la casa se asignan más a las niñas y por ese motivo dejan la escuela, las familias no priorizan el acceso a la educación porque el proyecto que está asignado en el rol de género es el cuidado de la casa”.



Sandra Aguilar, oficial de protección de UNICEF.

El acceso a la educación no es el único problema que enfrentan las niñas y adolescentes de El Salvador. La violencia física y sexual es persistente. Los datos de la Policía Nacional Civil (PNC) para el año pasado apuntan que tres de cada 10 de las mujeres víctimas de homicidio tenían entre 15 y 29 años, que afecta la edad de desarrollo educativo y un sector que pasó a ser productivo.

La violencia sexual es otro de los grandes problemas registrados. Según los datos del Instituto de Medicina Legal (IML) para 2019, se realizaron 2,894 reconocimientos por violencia sexual, con un promedio de ocho casos diarios. De estos el 75% de abusos se cometió contra niñas y adolescentes menores de 17 años.

"Aún tenemos más pasos que dar para lograr el ejercicio pleno de la igualdad y derechos para niñas y mujeres. Esa igualdad debe traducirse en que existan condiciones necesarias para que ellas sean valoradas, sean protagonistas, y estén presentes en todos los espacios de desarrollo personal y social", dice Celina Rodríguez Rosales, directora en funciones de Plan International El Salvador.

Becados

Guardado es parte de un grupo becado por Plan que participa en escuela de liderazgo, recibe talleres para fortalecer la autoestima y temas de género entre otros. La joven tiene conciencia de sus derechos y los hace valer. Su proyecto de medio ambiente le permite hacer una transmisión a otra parte de la comunidad, de hecho hay un acuerdo con la alcaldía para la limpieza del lago.

Otros de los problemas que aquejan a las niñas y jóvenes, dice Arellano es el embarazo adolescente, ligado directamente al abuso sexual. Si bien los números han bajado, las cifras, dice la especialista son aún "escandalosas", para 2017 fueron 19,190 niñas y adolescentes embarazadas en el país.

Cambiar la situación implica, para Aguilar un estudio extenso desde la niñez, pues es allí donde comienza la discriminación. "El cambio cultural" debe darse desde ese sector. La discriminación que se mantiene, según la especialista, es porque las mujeres de hoy sufrieron las mismas causas que se mantienen todavía. "Si las niñas y adolescentes de hoy no van a la escuela, en el futuro seguirán con poco acceso al trabajo, salarios más pequeños. Se mantiene el ciclo de discriminación".