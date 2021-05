Docente , nominado a premios de innovación

Saúl Rivera, docente de Informática del Colegio Angloamericano, está nominado a dos premios internacionales por sus aportes en el campo de la innovación de la tecnología.

El primero de los premios es otorgado por la Fundación Varkey, que se dedica a mejorar los estándares de educación para niños desfavorecidos; y el segundo es otorgado por la AKS Education Awards, una iniciativa que reconoce a todos los actores de la industria de la educación.

La Fundación Varkey ha nominado a Rivera no solo por sus contribuciones destacadas a la profesión docente, sino también por ser inspiración para sus estudiantes y para la comunidad educativa.

Esta premiación lleva por nombre Global Teacher Prize (Premio Global a la Enseñanza), que también es conocido como el "Nobel de la Educación", y que otorga un millón de dólares al primer lugar precisamente por su compromiso no solo con sus estudiantes, sino por el impacto que causa sobre su comunidad.

La Fundación Varkey premia al primero, segundo y tercer lugar, así como a los 70 maestros más destacados alrededor del mundo.

Si bien los primeros tres lugares tienen un premio económico y los otros lugares tienen un reconocimiento de las asociaciones que promueven este tipo de eventos, al resto de docentes galardonados también les brindan una beca de estudios para que puedan seguir forjándose y continuar con todos los proyectos por los que han sido nominados.

La AKS Educations Awards entrega el premio Global Tecaher Award (GTA).

"Me siento sumamente emocionado y comprometido. Esto me compromete aún más a seguir adelante, dando más de mí, cosechando más frutos para el país. No importa que no se gane el premio, pero el solo hecho de estar nominado es una alegría muy grande, es una satisfacción, es una recompense al esfuerzo y a toda la dedicación que le he aportado a mis alumnos", expresó el nominado.

Rivera es el responsable de dos victorias que se ha agenciado El Salvador en los últimos meses en competencias internacionales de ciencia y tecnología con especialidad en robótica, dirigiendo a un equipo de tres alumnas de bachillerato en la creación de un prototipo de microscopio robótico. El proyecto ha ganado premios en Guatemala y en Ecuador.

"Cómo quisiera que de verdad el Gobierno en algún momento viera este tipo de esfuerzos que se están haciendo para poder salir adelante, no solo con un grupo, sino con muchos grupos de instituciones públicas y privados, para que sean más grandes estos eventos y ganar más méritos a escala mundial, poniendo en grande el nombre de El Salvador", acotó.