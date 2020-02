Docente acusado de agresión sexual contra 3 alumnos en Armenia

Investigadores de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron ayer a un maestro acusado de otras agresiones sexuales en perjuicio de tres estudiantes del centro escolar de la hacienda Copapayo en el cantón Tres Ceibas, en el municipio de Armenia, departamento de Sonsonate.

El profesor detenido fue identificado como Pedro Gertrudis Guillén Amaya, quien impartía clases en bachillerato y tercer ciclo. El docente fue capturado cuando se encontraba en su jornada laboral en el citado centro de estudios.

De acuerdo con información policial, el profesor tenía más de cinco años de laborar en esa escuela, y se le acusa de agredir sexualmente a tres estudiantes del mismo centro escolar.

La policía no dio detalles de las circunstancias en que Guillén habría cometidos los abusos contra los estudiantes, ni la fecha de los hechos.

Aunque según la información obtenida, los delitos los habría cometido en Sonsonate, el arresto del maestro la hizo personal policial del departamento de La Libertad.

La orden de captura en su contra fue emitida por la Fiscalía General de la República (FGR) de Santa Tecla.

Se conoció que el imputado anteriormente fue director del centro educativo donde labora.

Además se dijo que antes de ser docente, trabajó como promotor de salud.

El imputado negó los cargos y aseguró que sospecha que sus mismos compañeros de trabajo han contribuido para desprestigiarlo: "Tengo rencillas personales con algunos compañeros de trabajo y no tengo temor de la justicia porque no he cometido el delito".

Se desconoce en qué juzgado será la audiencia inicial contra Guillén, la cual podría ser hasta la próxima semana.

Este es el segundo caso de maestros detenidos por delitos sexuales en perjuicio de estudiantes, ocurrido en este año. El pasado 30 de enero fue capturado un profesor del centro escolar del barrio El Campamento, Acajutla, acusado de agredir sexualmente a un niño de 11 años.

El docente recuperó la libertad durante la audiencia inicial en su contra.