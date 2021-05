Maestra de Tecoluca urge de medicamento para tratar un cáncer de tiroides, pero ISBM no lo tiene

Sandra Luz Orellana Medina, de 50 años, urge de un yodo para tratar el cáncer de tiroides que le fue detectado hace unos meses y por segunda ocasión en seis años. Según comenta, su preocupación radica en las complicaciones que ha tenido durante un mes, mientras ha esperado a que su tratamiento sea cumplido por el Instituto de Bienestar Magisterial (ISBM).

"Como me dice mi médico de cabecera no es una gripe la que tengo, por la que puedo esperar, es un cáncer que me está afectando. Mi cabello se está cayendo y puede que se me complique la situación por lo que pido a los directivos del ISBM que agilicen la compra del medicamento, porque mi salud depende de esa decisión, ojalá no sea muy tarde cuando empiece mi tratamiento", agregó Sandra.

Recordó que el 20 de abril llevó la autorización para que le aplicarán el yodo en un hospital privado de San Vicente que presta esos servicios al ISBM y me dijeron que había yodo, pero que lo estaban ocupando en otras personas.

Según comentó un médico de la Clínica de Bienestar Magisterial de San Vicente, donde ella pasa consulta, están agilizando los trámites para la compra del yodo, pero la decisión depende de las oficinas centrales de San Salvador, ya que el medicamento no lo aplican en esa clínica.

"Nosotros la estamos apoyando con agilizar el trámite, estamos a diario enviando correos y pidiendo el medicamento, pero nos han contestado que el problema es que el laboratorio que ganó la licitación al parecer se ha quedado sin el medicamento, porque hay medicina retenidos en aduanas por el tema del Covid. Hay protocolos, seguiremos insistiendo, es más para este miércoles mencionaron que nos iban a conseguir el yodo, primero Dios así sea", agregó el médico.

La docente presta sus servicios al Ministerio de Educación desde hace 25 años, como profesora de parvularia en un centro escolar de Tecoluca, en el departamento de San Vicente, "por el momento solo queda esperar y primero Dios el cáncer no avance más", agregó la educadora.