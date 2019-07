Docente de escuela sin aparecer

Luz Marina Márquez, docente de segundo ciclo del Centro Escolar Ángela María Araujo, del cantón Los Espinos, del municipio de San Buenaventura (Usulután), se encuentra desaparecida desde el pasado sábado por la noche, según confirmaron ayer autoridades de Educación del departamento.

Víctor Ayala, director departamental, indicó que familiares de la docente han manifestado que desconocen por qué no han logrado ubicarla y que es primera ocasión que no saben de ella durante varios días.

"Queremos solicitar a la ciudadanía que si identifican a la maestra, dé información a las autoridades correspondientes. Hay familiares, maestros y amigos que se han unido a la búsqueda. Estamos muy consternados y preocupados porque no aparece la maestra", expresó Ayala.

El director añadió que familiares han expresado que la mujer no había sido amenazada anteriormente. La denuncia de la desaparición ya fue interpuesta ante la policía, pero hasta el momento no han tenido mayores pistas sobre ella. En las redes sociales algunos usuarios han colocado mensajes de que la mujer padece depresión aguda y que fue vista el pasado lunes en el sector de Las Placitas, de Chinameca (San Miguel), pero esto no ha sido confirmado.