Docente destaca en el Global Teacher Award 2021

Saúl Rivera, docente de Informática del Colegio Angloamericano, se agenció el lugar número 15 entre 50 galardonados por el Global Teacher Award (GTA), entregado por la AKS Education Award. En la competencia participaron 110 países de seis continentes.

Rivera es el responsable de 10 premios que obtuvo El Salvador este año en competencias internacionales de ciencia y tecnología con especialidad en robótica, con el proyecto "Microscopio Automatizado lego ev3", que tiene como elemento novedoso que permite ver cuatro muestras al mismo tiempo, a diferencia de uno convencional, que hay que estar cambiando la placa una y otra vez.

El equipo que dirige el docente compitió con este microscopio robótico, con el cual se pueden hacer inclusive observaciones de forma remota por medio de un teléfono celular gracias a que le adaptaron de una cámara aparte del kit de lego con el que fue construido, en países como Guatemala, Chile, Brasil, Puerto Rico, México y Ecuador, Asia del Pacífico y Malasia, entre otros.

"Quedar entre los mejores 50 del mundo es un orgullo no solo para mi familia sino para el país, porque este premio es también para todo El Salvador. El esfuerzo y el desempeño de un maestro salvadoreño que se destaca entre las mejores potencias del mundo y se acredita un lugar en ese prestigioso premio a nivel mundial es un orgullo y un compromiso para seguir dando lo mejor de mí para la educación, para la niñez, para la juventud", expresó el galardonado.

Rivera, quien lleva dos décadas dedicándose a la docencia, tiene no menos de una decena de proyectos en mente, lo que le faltan son recursos. Cada kit de lego con el que arma un proyecto cuesta $700. Siempre le toca desarmar uno para poder armar otro.

"A mí me da tristeza. Tengo amigos que trabajan en el MINED (Ministerio de Educación) y tienen los kits tirados, valen entre $700 y $800, y allí los tienen tirados, porque a los maestros no les han dado una capacitación para que los usen. A los alumnos no les interesa porque el maestro no los impulsa, pero cómo los va a impulsar si él no sabe", declaró en abril pasado, cuando LA PRENSA GRÁFICA lo entrevistó por primera vez, en el marco de uno de esos 10 premios que ha ganado con su equipo con el microscopio robótico.

Para 2022, ha sido nominado al Global Teacher Prize (Premio Global a la Enseñanza), también conocido como "El Nobel de la Educación", organizado por la Fundación Varkey.

Entre tanto, ha estado trabajando en otros dos proyectos de robótica: un medidor automatizado de PH y una centrifugadora automatizada, ambos ev3 de lego.

El medidor es un robot que puede hacer mezclas y medir el PH en diferentes sustancias, un instrumento utilizado para medir la acidez o la alcalinidad de una solución. Con este ya se agenciaron dos premios: en Guatemala, una acreditación para una competencia en México, y en Chile, una acreditación para otra competencia en Argentina, ambas competencias serán en 2022.

Y el centrifugado consiste en la separación de líquidos y sólidos en sustancias químicas, a base de la centrifugación o giro a velocidades altas al que son sometidas las sustancias químicas.