Docente interino cesado trabaja como albañil

José Alcides Jaimes Árevalo, de 39 años, docente de matemáticas, es uno de los cientos de profesores interinos del país afectados por la falta de estabilidad laboral.

Jaimes laboraba en el Centro Escolar Mercedes Novoa, de Apastepeque, San Vicente, pero su contrato no le fue renovado este año por la dirección.

Ante la necesidad de llevar dinero a su hogar, el docente se encuentra trabajando como ayudante de albañil en un proyecto de construcción en el cantón Las Minas, de Apastepeque.

Jaimes consideró que su cese de contrato contradice lo dicho a inicio del año por la Ministra de Educación, Carla Hananía, sobre que los profesores interinos serían tomados en cuenta para el presente año lectivo.

"Yo me esperancé con las declaraciones de la ministra, pero cuando se llegó la hora de presentarme, se me notificó que no se me renovaría el contrato porque según la dirección yo no había atendido a unos niños, siendo falso, porque yo tengo pruebas que sí atendí a todos mis alumnos", manifestó el docente.

Jaimes detalló que tras su cese interpuso una demanda en contra de la directora de la institución, María Daysi Villalobos de Ramírez, ante la Junta de la Carrera Docente de San Vicente,

"A ella la sancionaron con una falta menos grave por la falta de negligencia e impuntualidad en sus labores, pero a mi no me mencionan", agregó.

El profesor aseguró que el centro escolar ya contrató a otro docente estando su caso abierto y sin resolver.

Se buscó a la directora del centro escolar para hablar sobre el caso, pero se dijo que no se encontraba. La subdirectora de la institución, quien no proporcionó su nombre, aseguró que el Consejo Directivo Escolar (CDE), no tomó en cuenta a Jaimes porque no tiene una especialidad en la materia que imparte.

"Buscamos personal que esté capacitado para dar la materia, el no tiene especialidad de matemáticas. Además lo que él denuncia que la ministra dijo, eso no tiene validez para nosotros, porque la Ministra no envió un memorándum para que nosotros nos podamos respaldar y así acatar su disposición", expresó.

Jaimes aseveró que hizo un curso pedagógico para dar clases de matemáticas y que tiene escalafón nivel uno.