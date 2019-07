Docentes aprenden estrategias para fomentar la lectura y reciclar

"Un docente que no lee, al que sus estudiantes no ven con un libro en la mano, no puede transmitirles que leer es una actividad a la que vale la pena dedicarle tiempo", así inició una de las tres ponencias que se desarrolló durante la celebración del Día del Maestro que Grupo LPG realizó para más de 400 docentes pertenecientes al Servicio Social, Gráfico Estudiantil, entre otros invitados.

Los maestros, procedentes de diferentes partes del país, disfrutaron de una jornada de aprendizaje que incluyó la exposición de herramientas y técnicas para potenciar la comprensión lectora y fomentar el hábito de la lectura en los estudiantes, apoyándose en el arte, la cultura y el reciclaje. Para esto, LPG invitó a ponentes de alto nivel como Manuel Velasco especialista en Letras y docente de Lenguaje y Literatura; Leslie Vichez y José Mario Pérez, expertos en Lenguaje y Literatura del Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT) y Óscar Guardado, docente, productor de teatro y coordinador del proyecto Teatro en el Aula, de LPG.

El ponente Manuel Velasco inició la jornada con un llamado de atención para los docentes y los invitó a creer en la educación como un instrumento de transformación de vidas.

Además, les instó a que crean en la posibilidad educativa que genera la literatura, pero sobre todo a que crean en sí mismos y en la capacidad que tienen para incidir en la mente de sus estudiantes. "La lectura nos puede transmitir valores como amor, solidaridad, esperanza, empatía, cultura de paz, honestidad, libertad. Pero todos estos valores no se pueden comprar, sino que las aprendemos a través de la literatura. Los que leemos sabemos que con los libros se pueden transformar vidas, pero para enseñar a leer, hay que leer", expresó Velasco.

Se refirió, además, a las diferentes técnicas y estrategias que pueden servir para la animación lectora: la creación de rincones de lectura para niños y jóvenes; pijamadas literarias, maratones de lectura y concursos de deletreo en las aulas; y la creación de actividades de motivación lectora como el libro viajero, el libro grande o el libro libre, que consiste en el intercambio de obras o textos. Todo esto con el objetivo de crear espacios idóneos para desarrollar el hábito.

Según Velasco, todas estas estrategias ayudarán a que los estudiantes mejoren sus habilidades educativas básicas, recuperen y disfruten el amor por la lectura, desarrollen un vocabulario más amplio, mejoren su autoconfianza y potencien su pensamiento lógico y crítico.

Trabajo junto con el MINEDUCYT

En esta misma línea, la segunda ponencia fue dirigida por los técnicos en Lenguaje y Literatura del MINEDUCYT Leslie Vichez y José Mario Pérez, quienes compartieron técnicas de fortalecimiento de las habilidades comunicativas al enfocarse en el uso del papel periódico y fascículos educativos de LPG como herramienta en el aula. "Con el Plan Nacional para el Fortalecimiento de Habilidades Comunicativas Básicas, mostramos a los docentes cómo utilizar herramientas que se encuentran a su alrededor para fortalecer la lectura comprensiva. Si bien los libros son necesarios, existen publicaciones en el periódico que pueden ser usadas para fortalecer la comprensión lectora o el pensamiento crítico", afirmó Leslie Vichez.

Los docentes encontraron en las temáticas expuestas aprendizaje adicional que podrán poner en práctica con sus alumnos. Carlos Alegría, docente del Colegio Ángela Pineda Altamirano (CAPA), agradeció a LA PRENSA GRÁFICA por promover la formación de docentes, ya que siempre es útil adquirir nuevos conocimientos. "Muchas veces olvidamos que los maestros también debemos seguir aprendiendo. Sin duda han sido temas muy interesantes y útiles que fácilmente podemos poner en práctica al llegar a nuestras aulas", afirmó.

