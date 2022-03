Docentes denuncian ante Fiscalía a director de la PNC

"El espíritu que nos anima acá es que se procese a Mauricio Antonio Arriaza Chicas por el delito de actos arbitrarios", apuntó esta mañana el secretario general de Bases Magisteriales, Jorge Villegas, en las afueras de la oficina de la Fiscalía General de la República (FGR), en la colonia La Sultana.

Villegas, junto al secretario general del Sindicato de Maestras y Maestros de Educación (SIMEDUCO), Daniel Rodríguez, denunciaron que agentes policiales y militares impidieron el libre tránsito a los docentes que iban a participar en una marcha hacia Casa Presidencial el pasado 4 de febrero.

"Aquí no hay nadie por encima de la ley, don Mauricio. Si bien es cierto que usted tiene a miles y miles de policías eso no lo faculta a violar las leyes, a violar la Constitución. En este país debe imperar la ley del derecho, la libertad de expresión y no la fuerza militar ni la fuerza policial", declaró Villegas.

Rodríguez afirmó que una treintena de motoristas de buses que transportaban cada uno a unos 50 docentes desde todos los departamentos del país fueron detenidos y a sus pasajeros confiscados sus documentos únicos de identidad (DUI).

"El caso más emblemático fue el de los compañeros que venían de San Miguel, que fueron detenidos durante todo su recorrido en cinco retenes y que al llegar a San Salvador por el lado de La Gloria ya no los dejaron pasar, prácticamente les dijeron que hasta allí llegaban", anotó Rodríguez.