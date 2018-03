Docentes inconformes por reasignación de funciones

Lee también

Más de 40 profesores de educación física y deportes están descontentos por una reasignación de sus funciones que, según ellos, sería implementada este año en los centros educativos de San Vicente que cuentan con un profesional designado en dicha categoría.Según explicaron, la “medida arbitraria” de suprimir las clases de educación física de parvularia a 6.º grado para asignarles jornadas laborales afines en otros horarios no establecidos habría sido tomada desde la Coordinación de Asistencia Técnica de la Dirección Departamental de Educación, en el marco de la puesta en marcha de los Clubes Deportivos en Escuela Extendida.Al conocer sobre la medida, que afirman vulnera sus derechos, se reunieron con autoridades del Ministerio de Educación (MINED) en San Vicente y con representantes del nivel central para exponerles sus argumentos, uno de ellos es que si implementan el cambio, se afectaría directamente a los estudiantes que a través de la educación física canalizan sus energías y les ayuda a prevenir la obesidad.“Nosotros lo que pedimos es que se nos deje trabajar como lo hemos venido haciendo, se quiere evitar que los estudiantes anden en delincuencia, que aumente su motricidad, prevenir la obesidad, pero con esa decisión estaríamos retrocediendo. Nuestras funciones están claras... y no es que no queramos apoyar los otros programas, lo contrario”, manifestó Roberto Hernández, profesor del Centro Escolar Marcelino García Flamenco, de la ciudad vicentina.Agregó que lo que se pretende es que sean los maestros de aula los que implementen la educación física, pero consideran que la preparación de los docentes no es la misma, por lo que esta no cumpliría con su fin, pese a que en la reunión las autoridades reiteraron que solo un 30 % de los centros escolares cuenta con profesional en el área.Cándido Ernesto Campos, director del MINED en San Vicente, expuso ante los profesores inconformes que todo se trató de un malentendido y que nunca se puso en juego su estabilidad laboral y la suspensión de clases, como trascendió, pero que se busca orientar actividades a maestros en aulas mientras ellos realizan su trabajo.“Lo que se está analizando es qué deben hacer los maestros de aula cuando ustedes lleven a los alumnos a sus clases, ya que se dice se van al chalet o no se hace nada durante ese tiempo... la educación física es importante para el desarrollo de los alumnos, su motricidad y recreación no se suprimen, más bien se está fortaleciendo, hubo falta de comunicación formal”, indicó Campos.Algunos profesores incluso expusieron que en varios centros educativos la formación de Clubes Deportivos en Escuela Extendida no están dando los resultados esperados, ya que los padres de familia, a raíz de la situación de violencia, muchas veces no envían a sus hijos a las clases exaula.