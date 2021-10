Docentes insisten en hacer prueba psicométrica

Manuel (nombre ficticio) ha laborado como docente interino en tres centros escolares de Chalatenango desde hace 12 años. Ha aplicado a tres procesos de selección intentando obtener una plaza bajo Ley de Salarios en el Ministerio de Educación (MINED), incluyendo la que comenzó el fin de semana pasado y debido a que obtuvo una calificación de 5.88, en una de las pruebas, fue descartado paraseguir en el proceso.

"Solo me hizo falta una pregunta para poder seguir en el proceso", le asegura Manuela la ministra de Educación, Carla Hananía, en una carta que le hizo llegar a través del chat de la página oficial de la funcionaria en Facebook , Messenger, "ya que ellos no aceptan visitas, porque como han tenido dificultades con este proceso y han recibido repudio, no están recibiendo a nadie".

Manuel, quien padece una discapacidad auditiva, afirmó que no duda que este proceso de adjudicación de más de 2,700 plazas docentes vacantes esté siendo transparente, pero considera que no ha sido el adecuado, porque, como ya lo habín señalado colegas suyos la semana anterior, descalificó a la mayoría de aspirantes con solo por reprobar la primera de tres pruebas, teniendo esta un valor de 2.5 puntos.

Los docentes deben obtener 10 puntos en cinco criterios: prueba de conocimientos (2.5), pruebas psicométricas de personalidad (3), experiencia previa satisfactoria obtenida como docente interino en el sector público (1.5), especialidad docente (2 puntos) y lugar de residencia (1 punto).

Por otra parte, agregó, el proceso no está siendo inclusivo: citando la Ley de Equiparación de Oportunidades, explicó que cadaempresa o institución debe contratar a una persona con discapacidad porcada 25 empleados, pero él considera que esto no se está implementando.

"Lo que hubiésemos querido es que la prueba psicométrica fuera el primer filtro, porque allí se puede notar qué docentes están más aptos y qué docentes no", apuntó.

Pero Manuel no es el único que pidió a LA PRENSA GRÁFICA resguardar su identidad para hablar sobre este proceso de selección. Uno de sus colegas reveló a este medio que hubo negociaciones entre el MINED y los docentes para quela nota mínima de aprobación bajara de 7 a 6, luego de que el mismo MINED hiciera público que la mayoría de los más de 19,000 aspirantes había reprobado la primera prueba, la de conocimientos generales, y la mayoría reprobó también el segundo test, el de especialidades.

"Esto se consiguió con las negociaciones, pero con la condición de que ellos (el MINED) iban a saludar como si hubiese sido una propuesta de ellos (...) Nos pidieron prudencia al hablar sobre esta negociación antes de aceptar, por esa razón nos pidieron no revelar quiénes estuvieron allí presentes", dijo la fuente.

Un grupo de docentes ha convocado hoy a una concentración en la Plaza Morazán, en el centro capitalino.