Docentes interinos piden revisar comité evaluador

Para que un docente pueda aspirar a una plaza por Ley de Salarios en el sistema educativo público tiene que ser evaluado y avalado por el Tribunal Calificador, uno de los organismos que rigen la carrera docente.

Dicho Tribunal está conformado por tres miembros propietarios: dos docentes nombrados por el Ministerio de Educación (MINED) y uno nombrado por el propio sector magisterial como resultado de una votación, según lo establece la Ley de la Carrera Docente LCD) en su Art. 51.

Y, según el Art.52, "el Tribunal Calificador tendrá las atribuciones siguientes: 1) Elaborar y administrar las pruebas correspondientes en todos proceso de selección", reza la legislación, que enumera otras cinco atribuciones y todas ellas empiezan con la frase: "Calificar el expediente profesional".

Pero que lo establezca la ley no es suficiente para el Movimiento de Maestros Interinos de El Salvador (MIDESAL), quienes consideran que deberían ser los Consejos Directivos Escolares (CDE), a cargo de sus contrataciones, los que evalúen cuál ha sido su desempeño durante la cantidad de años que han estado renovando sus contratos como interinos.

"En el último concurso de directores y subdirectores, la mayoría de la gente que obtuvo esas plazas eran miembros de una gremial sindical; entonces, eso es una gran desventaja, porque ellos son parte del Tribunal Calificador, son juez y parte, benefician a su gente, no hay transparencia en el proceso de selección", señaló la directora escolar Idalia Zúñiga, secretaria general de la gremial Frente Magisterial y miembro de MIDESAL.

"En 2018, la comisión de Educación emitió un recomendable que le enviaron al exministro (Carlos) Canjura, donde le decían que pasara a los interinos a Ley de Salarios, sin necesidad de salir esas plazas a concurso, tomando en consideración los años que tenían de estar allí, porque a los interinos los nombran los CDE, que son mucho más transparentes que el Tribunal Calificador, porque los CDE son los que han venido evaluándolos y si no trabajaron bien ya no les renuevan los contratos el siguiente año", agregó.

La ministra de Educación, Carla Hananía de Varela, no se ha pronunciado en los últimos días sobre esta problemática; sin embargo, hace poco más de un año, el 9 de enero de 2020, dijo en una entrevista para la Radio YSKL que "hay muchos docentes que no están de acuerdo con que se absorban de manera automática (a todos los interinos), porque dicen: ‘Todos hemos pasado por una evaluación y no queremos que sea la antigüedad lo que garantice la calidad y la competencia’. Y los interinos están claros y conscientes de este tema".