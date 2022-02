Docentes interinos serán recontratados en escuelas con plazas disponibles ante falta de maestros

Ante la falta de maestros en diferentes escuelas públicas de El Salvador, el Ministerio de Educación (MINED) emitió instrucciones a los centros educativos donde existan plazas disponibles para recontratar a docentes que laboraron como interinos en el año 2021.

Además, solicitó a las autoridades de cada escuela que tomen en cuenta la especialidad, habilidades y experiencia de cada profesional al momento de recontratarlo, para garantizar el buen desempeño en las labores educativas.

Los interinos que sean colocados nuevamente tomarán posesión desde el 1 de febrero pasado y finalizarán su período el 30 de abril de 2022, según indicó el MINED en un comunicado emitido. Asimismo, señaló que las plazas vacantes, en ese mismo período, deberán ser sometidas a concurso.

La falta de docentes en los centros escolares públicos fue señalada por el Sindicato de Mestros de la Educación Pública (SIMEDUCO), quienes detallaron que el pasadoo lunes, cuando se inauguraron las clases semipresenciales, al menos 100,000 alumnos no habrían recibido clases con normalidad.

"(El días lunes) Comprobamos que esa cantidad de estudiantes no han recibido las clases. No se han presentado a los centros escolares porque a los docentes interinos se les tuvo que decir que no se presentaran", dijo el secretario general de SIMEDUCO, Daniel Rodríguez.

El sindicato también manifestó que la falta de profesores se debe a nuevos lineamientos dados por autoridades del MINED, con las que dejan excluídos a muchos interinos en todo el país.

"Ahora, hay maestros interinos que tienen 7, 10 o más años, pero estos quedan fuera, porque a la ministra (Carla Hananía de Varela) se le ha ocurrido ilegalmente enviar una nómina de maestros y maestras para que el consejo seleccione de esas nómina", aseguró el secretario general de Bases Magisteriales, Jorge Villegas.

Sumado a la falta de educadores en El Salvador, el inicio de clases semipresenciales también se dio con un incremento de contagios a covid-19 en la planilla de maestros.

La Asociación Nacional de Docentes de El Salvador (ANDES 21 de junio) señaló, desde antes del inicio del año escolar, que al menos el 45 % de los maestros se encuentran contagiados, razón por las que solicitaron el retraso de esta modalidad hasta el 15 de febrero, además de expresar que no existen las condiciones adecuadas en los salones de clase.

Por su parte, el ministro de Salud, Francisco Alabi, ha mantenido su versión sobre la efectividad del plan de vacunación a docentes en el marco de la apertura del año escolar, quien detalló que, hasta la fecha, se han aplicado un total de 200,000 dosis en el sistema público y privado de educación.

Además, "tenemos el distanciamiento físico, lavado de manos constante, uso de mascarilla, entre otras medidas, como parte de este protocolo", dijo el titular de Salud.

Sin embargo, estas acciones no son suficientes para el gremio de maestros quienes también manifestaron su preocupación por la salud de los alumnos que asisten a las escuelas.

