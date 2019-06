Docentes piden mejor atención en policlínicas en San Miguel

Un grupo de docentes del municipio de San Miguel se reunió con el Sindicatos de los Trabajadores de Educación Salvadoreña (SITES) para abordar diferentes temas, entre estos, la falta de atención por parte de los médicos de las policlínicas del Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial (ISBM), además del deficientes servicio de ambulancia y la entrega de medicamento genérico.

Marta Torres, maestra del Centro Escolar El Zamorano, dijo que en varias ocasiones ha llegado a la policlínica del ISBM de San Miguel y la han mandado a pasar consulta al Hospital Regional San de Juan de Dios, ya que le han manifestado que no puede ser atendida porque su estado de salud no es grave.

"Son más de $40 los que nosotros pagamos mensualmente. Quiere decir que mes a mes reciben más de un millón de dólares por los más de 4,000 cotizantes, solo para que en los policlínicos nos den medicina genérica, no haya (equipamiento) y que para colmo me digan que no me pueden atender porque no voy grave. Esto es indignante", comentó la maestra.

Durante el encuentro, el sindicato también aseguró a los docentes que presentarán ante la Asamblea Legislativa una pieza de correspondencia para que los diputados den una interpretación del decreto 187, en el cual el Gobierno anterior acordó que los maestros retirados y que están pensionados no reciban los 15 salarios que les corresponden. Además del incumplimiento de un aumento salarial.

"El Gobierno anterior decretó que no se les pagaran los 15 salarios a los maestros, y en cuanto al incremento salarial, ya lo hemos denunciado, que se nos prometió $50 y luego otros $50. Ahora la nueva ministra no está obligada a darlo porque el Gobierno anterior lo dejó como un complemento, y nosotros lo queremos como salario base", manifestó Elena de Laínez, secretaria general de SITES.

El próximo 5 de julio será la elección de los representantes del consejo directivo del ISBM.