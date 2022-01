Docentes: poco aprendizaje marcó el año escolar 2021

Por segundo año consecutivo, la pandemia del covid-19 marcó la educación pública y privada en El Salvador. Después de más de un año de escuelas cerradas, el Ministerio de Educación (MINED) decidió en 2021 implementar una modalidad híbrida, donde los padres tenían la opción de enviar a sus hijos a los salones de clase o mantenerlos con educación a distancia.

A juicio de gremiales de docentes, las clases semipresenciales no lograron reducir las brechas de aprendizaje de los estudiantes, profundizadas en 2020 por el covid-19, ni con la entrega de computadoras.

"Los aprendizajes de los estudiantes aun con clases presenciales son deficientes (...). Las clases presenciales es la mejor forma de enseñar", afirmó Jorge Villegas, secretario general de Bases Magisteriales.

En 2021, el Gobierno comenzó la distribución de computadoras a los estudiantes y docentes del sector público. Villegas y el secretario general del Sindicato de Docentes por una Educación Para Todos (SINDOPETS), Carlos Olano, reconocieron que esta es una medida positiva, pero también señalaron que el Ministerio de Educación (MINED) debió hacer un diagnóstico previo de las condiciones de conectividad en las escuelas.

"Podemos ponderar como positiva la entrega del equipo tecnológico, pero como negativa las condiciones de inaccesibilidad tecnológica que tienen algunos centros educativos. Se debió realizar un diagnóstico de las condiciones en las que se encontraban las escuelas, porque de nada sirve que al niño se le dote de equipo si no lo va a poder utilizar", dijo Olano.

Por su parte, Villegas lamentó que incluso en estas fechas se sigan entregando computadoras, porque esto implica un retraso para el estudiante que tuvo que pasar todo el año lectivo sin esta herramienta.

En todo caso, para los alumnos resulta difícil recibir clases en línea. Así lo aseguró el 58.45 % (357,000) de los estudiantes del sector público y privado que se sometieron a la prueba "Conociendo mis logros", realizada por el MINED entre junio y julio de este año.

Aún desde antes de la pandemia, los estudiantes mostraron rezagos educativos. El Estudio Regional Comparativo y Explicativo 2019 (ERCE), publicado el 30 de noviembre por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), reveló que el 40 % de los estudiantes de tercer grado y el 60 % de los de sexto no alcanzan a cubrir las competencias básicas en matemáticas, literatura y ciencias.

Para 2022 aún no se ha definido si continuarán las clases semipresenciales. Recientemente, el ministro de Salud, Francisco Alabi, dijo en una entrevista que aún se está evaluando cómo será la modalidad para el siguiente año lectivo.

Cuestionan "promoción masiva" de estudiantes

Las gremiales también señalaron que el sistema educativo está diseñado para promover masivamente a los estudiantes, una práctica que aumentó durante este año. "Lo ideal sería reprobar si el alumno no hizo las cosas", apuntó Villegas.

Este año, aseguraron, el MINED ordenó a los docentes dar mayor facilidades a los alumnos, incluso aprobarlos aunque no hayan realizado todas las actividades establecidas.

"Es un desacierto bastante grande y hace mucho daño a la educación que el MINED haya obligado al magisterio a hacer una actividad, o que con dos o tres actividades se pondere y apruebe", dijo Olano.

En noviembre, Bases Magisteriales se pronunció porque el MINED ordenó a los docentes impartir clases de refuerzo del 8 al 11 de ese mes a los alumnos que reprobaron todas las asignaturas.

"¿Será que hubo aprendizaje ahí?", cuestionó Villegas. "En definitiva, sí hay una decisión institucional del Estado salvadoreño de que haya promoción masiva de los estudiantes", agregó.

En este sentido, SINDOPETS dijo haberse sorprendido con los resultados que obtuvieron los egresados de educación media en la prueba AVANZO, ya que considera que no están acordes a la realidad de los salones de clases.

Según los resultados anunciados por el MINED, el 82.5 % de los bachilleres aprobaron con un nivel de logro intermedio y avanzado. En contraste, el 5.3 % de los aspirantes de nuevo ingreso a la Universidad de El Salvador (UES) pasaron el examen de admisión para 2022.

"Hemos visto con sorpresa estos resultados (de AVANZO), porque debemos ser honestos: los alumnos han sido atendidos, pero no han logrado obtener los conocimientos de la misma forma, ni desarrollar sus capacidades, porque hace falta el trato directo con los maestros", dijo Olano.

SINDOPETS no descartó que los resultados estén maquillados. "Creemos que ahí hay maquillaje de resultados para hacer quedar bien a la gestión y cuando eso se hace nos estamos engañando (...), porque entonces creemos que todo en educación está bien y entonces no vamos a hacer los esfuerzos por ir mejorando", explicó Olano.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Colegios Privados (ACPES), dio su valoración sobre la prueba Avanzo realizada de manera virtual.

"El tema de virtualidad deja margen de error en las respuestas que podamos tener (...)la calificación del estudiante pudiera ser otra y no la que estamos viendo, en el sentido que se está aplicando en línea, y aplicada presencialmente puede dar otros números", aseguró.

Así mismo, destacó que los tres estudiantes que obtuvieron mayor puntaje en la prueba Avanzo de este año, pertenecen a colegios privados.

Reprochan declaraciones de ministra

Los sindicatos también reiteraron su rechazo a declaraciones que este año vertió la titular del MINED, Carla Hananía de Varela, en el contexto del concurso especial para plazas de docentes.

"Se profiere por parte de la ministra de Educación algunos calificativos y se le acusa al magisterio de no estar capacitados y todavía más allá pues dice que los maestros no sabemos leer, no sabemos escribir, no nos sabemos expresar", lamentó Olano. "Fue muy desafortunada las declaraciones de los titulares en ese momento", agregó.

El vocero de SINDOPETS agregó que si existen casos como estos, lo adecuado es solucionarlos ante las instancias correspondientes, no hacerlos públicos a través de los medios de comunicación.

Sin datos de deserción

Las gremiales de docentes lamentaron que, desde el 2020, el MINED no haya presentado datos oficiales sobre estudiantes que han desertado del sistema educativo. El secretario general del SINDOPETS, Carlos Olano, explicó que los docentes consultados por la gremial aseguran que han percibido la ausencia de muchos estudiantes en los centros educativos.