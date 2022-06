Docentes presionan por revisión salarial

En enero de 2023 debe entrar en vigor una revisión salarial para el magisterio, contemplada en la Ley de la Carrera Docente, pero los sindicatos del sector afirman que el Ministerio de Educación (MINED) no les ha concedido un espacio para comenzar las negociaciones, cuando faltan tres meses para que el Ejecutivo presente su propuesta de presupuesto para el próximo año.

El artículo 33 de la ley indica que la revisión salarial debe ser periódica, sin pasarse de los tres años. La última revisión se aprobó en 2018 y se aplicó en 2019.

Desde el mes pasado, el Sindicato de Maestras y Maestros de El Salvador (SIMEDUCO) y Bases Magisteriales han hecho gestiones para reunirse con el ministro interino de Educación, Mauricio Pineda, sin que hasta la fecha hayan recibido respuesta. Las gremiales incluso solicitaron la intervención de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), según copias de cartas que entregaron a este periódico.

“El ministro de Educación le dijo a la PDDH que él nos iba a llamar, pero no nos ha llamado aún. No nos hemos puesto de acuerdo en qué monto vamos a solicitar aún”.



Daniel Rodríguez, secretario general de SIMEDUCO.

El 4 de mayo, Bases Magisteriales envió una carta a Pineda donde le piden reunirse para discutir "la plataforma reivindicativa de la gremial" que entregaron el 28 de marzo en el despacho del funcionario. Ante la falta de respuesta, el 15 de junio solicitaron al procurador Apolonio Tobar que gestionara con el ministro interino una espacio para recibir a una delegación de Bases Magisteriales y SIMEDUCO, en el marco de la marcha que realizaron el 22 de junio pasado. "La petición está fundamentada a que el citado funcionario no ha concedido una audiencia que Bases Magisteriales Salvadoreñas le solicitamos el día 4 de mayo del corriente año, siendo el propósito fundamental de tal solicitud obtener respuestas del citado ministro a una nota que le entregamos en su despacho el día 28-03-2022, la cual contiene reivindicaciones económicas de nuestra gremial y hasta la fecha no se ha obtenido respuesta del señor ministro", indica la misiva.

El 20 de junio, la PDDH respondió al sindicato y en la nota dirigida a Jorge Villegas, secretario general de Bases Magisteriales, aseguró que Pineda se había comprometido a establecer un espacio de diálogo: "Le informo que este día (20 de junio) he sostenido comunicación con el señor ministro de Educación, ingeniero José Mauricio Pineda Rodríguez, quien me ha informado que tiene instalada una mesa de diálogo con las diferentes organizaciones sindicales del MINEDUCYT, pero que, a raíz de la petición, se comunicará con usted (Villegas) para coordinar un espacio de conversación sobre la actividad que van a desarrollar el día 22 de junio de 2022".

La mesa de diálogo a la que se refiere Pineda en su respuesta a la PDDH se instaló el 24 de febrero, pocos días después de su nombramiento como ministro interino, y donde se comprometió a reunirse cada mes con los sindicatos. El representante de Bases Magisteriales aseguró ayer que volvieron a encontrarse el 28 de marzo y el 26 de abril, pero durante mayo y junio no hubo reuniones. "El señor ministro le mintió al señor procurador porque le dice que hay reuniones cada mes, y solo fueron tres, pero no son reuniones de diálogo. En la última reunión de abril nos pusieron un video de un educador de Chile y del sistema de educación chileno (...) y le dijimos que en eso no estamos interesados, estamos interesados en resolver los problemas de El Salvador", dijo Villegas.

“El Gobierno solo se reune con grupos de sindicalistas que no le exigen ni le cuestionan nada. Este Gobierno no se reúne con los que debe de reunirse, ni el ministro”.



Jorge Villegas, secretario general de bases magisteriales.

El secretario general de SIMEDUCO, Daniel Rodríguez, indicó que el objetivo de sostener una reunión con el ministro de Educación es negociar el incremento salarial. "Aún no nos ha llamado el señor ministro y toca una revisión salarial cada tres años. En enero de 2023 se tiene que hacer efectivo el aumento respectivo que se negocie, estamos pidiendo que el aumento sea para todos los rubros del sector docente", explicó Rodríguez.

De acuerdo con SIMEDUCO, es importante comenzar el diálogo cuanto antes porque este acuerdo se debe incorporar en el plan de gastos del MINED antes de que el Ministerio de Hacienda presente ante la Asamblea Legislativa el anteproyecto de presupuesto de 2023, en septiembre próximo. "No nos ha llamado aún el señor ministro, estamos esperando que cumpla esa promesa que hizo", insistió.

Los sindicatos explicaron que en las dos últimas revisiones lograron un aumento del 20 %, pero ahora aspirarían a alcanzar un 30 %, aunque todavía no lo tienen consensuado entre gremiales. "El porcentaje es el que queremos negociar, no nos hemos puesto de acuerdo con algunas gremiales", dijo Rodríguez. La petición es un incremento al sueldo base, sobresueldo, a las horas clases y al incentivo docente, agregó.

LA PRENSA GRÁFICA buscó ayer la postura del MINED y de Casa Presidencial sobre las peticiones de los docentes, pero al cierre de esta nota no obtuvo respuesta.