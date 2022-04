Docentes retirados denuncian 4 meses sin compensación

Docentes que se retiraron voluntariamente del sistema público de educación el año pasado llevan cuatro meses esperando sus indemnizaciones, según denunciaron algunos afectados a LA PRENSA GRÁFICA. Estos profesores se acogieron al Decreto Legislativo 287, que reformó la Ley de la Carrera Docente para beneficiar con una compensación económica de 15 salarios base para aquellos empleados que quisieran renunciar.

"En estos años anteriores, estuvieron pagando a finales de enero, pero este año, hasta la fecha, estamos sin recibir un tan solo cinco", manifestó uno de los docentes retirados el pasado jueves 21 de abril.

Según explicó, son 15 salarios basados en el último salario devengado y recordó que en marzo el Ministerio de Educación (MINED) incluso anunció que iba a hacer dos desembolsos, pero hasta la fecha no han recibido su dinero.

“Yo tengo dos créditos, uno personal y otro hipotecario y desde enero he tenido que estar prestando dinero a los usureros para pagar”.



Docente, afectado por atraso en compensación económica

Otro docente afectado apuntó que algunos tampoco han podido hacer los trámites de su jubilación en la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP), porque recurrieron al préstamo de sus ahorros y si no devuelven ese dinero, la pensión se reducirá. "Yo fui a la AFP y me dijeron: ‘Usted puede presentar los documentos y tramitar su pensión, pero le va a quedar esta cantidad si no paga; pero si paga, le va a quedar como el doble’. No nos han hecho ni un tan solo depósito y la verdad es que uno tiene compromisos", dijo.

"Yo tengo dos créditos, uno personal y otro hipotecario, y desde enero he tenido que estar prestando dinero a los usureros para pagar, a un interés del 10 %; entonces, estar desde enero hasta esta fecha pagando recibos de agua, de luz y teléfono, y todos los gastos de la casa... hay quienes tienen a sus hijos estudiando", agregó.

Los afectados no comprenden por qué el MINED no tiene disponible este dinero, si precisamente les pide que notifiquen desde agosto de su retiro para incluirlo en el presupuesto del año siguiente.

LA PRENSA GRÁFICA buscó al ministerio para corroborar cuántos docentes están pendientes de recibir su compensación y a qué se debe el retraso. También se le consultó cuántos se retiraron el año pasado, a cuánto asciende la cantidad de dinero que les corresponde recibir tomando en cuenta esos 15 salarios de compensación, así como cuánto dinero ha desembolsado. Sin embargo, la cartera de Estado pidió buscar a la Presidencia, pero tampoco respondió a este medio.