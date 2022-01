Docentes sin indicaciones para iniciar año escolar

Gremiales de docentes denunciaron que el Ministerio de Educación (MINED) no les ha dado indicaciones concretas ni fecha para el inicio del año escolar 2022, a pesar que ayer regresaron a los centros educativos para comenzar tareas administrativas, incluyendo el periodo de matrícula, que arranca este día.

"Lo primero y básico: no tenemos indicaciones precisas de parte de los titulares de Educación para hacer el arranque del año", dijo Carlos Olano, secretario general del Sindicato de Docentes por una Educación Para Todos (SINDOPETS). Extraoficialmente, dijo, se maneja que el año lectivo comenzaría el 31 de enero.

Jorge Villegas, secretario general de Bases Magisteriales, dijo que no hay confirmación oficial sobre la continuidad de la modalidad semipresencial.

LA PRENSA GRÁFICA constató que en el Centro Escolar República de Perú y en el Centro Escolar Alberto Masferrer no han recibido indicaciones sobre cómo se desarrollará este año lectivo ni fecha para el inicio de clases. Sin embargo, en ambas instituciones se están preparando para la semipresencialidad. En el caso del Centro Escolar Alberto Masferrer, han establecido un número límite de alumnos por salón, como una medida para prevenir contagios de covid-19.

No obstante, los docentes de ambas escuelas, quienes brindaron declaraciones bajo anonimato, expresaron su extrañeza por la falta de información sobre el proceso para iniciar el año.

Otros que han tomado la decisión de planificar sus actividades pensando en la semipresencialidad son los colegios privados, confirmó el presidente de la gremial del sector, Javier Hernández. Aseguró que el 60 % de los afiliados a la asociación están listos para iniciar el año con protocolos de bioseguridad.

El MINED, el Ministerio de Salud (MINSAL) y el Viceministerio de Transporte (VMT) suspendieron el 4 de enero una conferencia de prensa para anunciar los detalles del inicio del año escolar. Hasta el cierre de esta nota, la actividad no se había reprogramado.

En noviembre pasado, el MINED dijo que mantendrían la semipresencialidad para 2022, pero el 16 de diciembre, el ministro de Salud, Francisco Alabi, dijo que el tema todavía estaba en análisis.

¿Es posible volver a clases presenciales?

Este será el tercer año escolar afectado por el covid-19. La pandemia obligó a adoptar la educación a distancia, pero esto le pasó factura al aprendizaje de los estudiantes, afirmó Óscar Picardo, director del Instituto de Ciencias, Tecnología e Innovación (ICTI), de la Universidad Francisco Gavidia (UFG).

Para Picardo, la muestra más tangible de la pérdida de aprendizaje es la alta reprobación del examen de admisión a la Universidad de El Salvador (UES), pues menos del 5 % pasó la prueba.

Hay una "necesidad educativa de volver a la normalidad", advirtió, pero también se debe tomar en cuenta a la variante ómicron y la inminente cuarta ola de covid-19, cuyo pico se vería en febrero próximo con más de 30,000 infecciones diarias, según la Universidad de Washington.

El investigador recomendó monitorear la evolución de la cuarta ola e indicó que el MINED podría replicar el modelo que adoptarán algunas universidades salvadoreñas, quienes iniciarán el año en línea, pero introducirán algunas actividades presenciales.

Las gremiales de docentes también reconocieron la necesidad de regresar a las aulas, pero no ven condiciones en los centros educativos para hacerlo de forma segura. Olano, de SINDOPETS, destacó que si bien las escuelas cuentan con un protocolo de bioseguridad, no tienen insumos para cumplirlo, ya que muchas carecen de servicio de agua potable o sanitarios. "Yo no creo posible que se pueda tener un año escolar presencial totalmente", coincidió Villegas, de Bases Magisteriales.

Sobre estas carencias no hay cifras oficiales actualizadas. Los últimos datos del MINED son de 2018 y para ese año reportó que 1,144 centros educativos tenían servicios sanitarios conectados al sistema de alcantarillados, 1,339 contaban con letrinas de foso y 3,136 tenían conexión a fosas sépticas.

Además, 4,105 centros escolares dijeron contar con cañería interna, pero 726 tenían pozos, 488 cisterna o tanque para captar aguas lluvias, 338 dependían del acarreo en ríos, lagos o nacimientos de agua, mientras que 141 se abastecían con pipas y 46 con pilas públicas.

La doctora Magdalena Cortez, del Foro Nacional de Salud (FNS), consideró que no hay una coordinación estrecha entre el Gobierno y los centros escolares para garantizar los protocolos de bioseguridad en las comunidades educativas y la información necesaria sobre las medidas para prevenir el covid-19. Cortez consideró que la situación es alarmante, tomando en cuenta las proyecciones que se están manejando sobre la variante ómicron.

"Las aulas, hasta lo que nosotros sabemos, no están acondicionadas de manera que haya una distancia, que haya una información en toda la escuela (para prevenir el covid-19). Hay muchos maestros que hacen un gran esfuerzo (...), pero no es responsabilidad total de los docentes, aquí hay una responsabilidad del Ministerio de Educación, de Salud, que deberían dar acompañamiento", indicó. "Sabemos que hay centros escolares donde no hay agua; y si no hay agua, cómo se va a hablar del lavado de manos", agregó.

Por su parte, los epidemiólogos Alfonso Rosales y Wilfrido Clará recomendaron comenzar a evaluar el regreso a las clases presenciales para evitar que se profundice el rezago educativo.

Rosales destacó que países "inundados con ómicron" no han dado marcha atrás a las clases presenciales, pero porque han logrado garantizar condiciones seguras para hacerlo. Una medida podría ser, dijo Clará, exigir la vacunación de covid-19 a todo el personal administrativo y docente de las escuelas.

Las clases en Centroamérica

Algunos países reabrirán las escuelas este año.

Guatemala

El presidente Alejandro Giammattei ha asegurado que el 15 de febrero comenzarán las clases presenciales, pero sus ministros de Educación y Salud aún afinan los detalles para la reapertura total de las escuelas. Honduras

Según información divulgada a finales del año pasado por representantes del magisterio, el Gobierno de Xiomara Castro pretende instaurar las clases presenciales este año. Nicaragua

El régimen de Daniel Ortega se negó a cerrar las escuelas, incluso en los momentos más álgidos de la pandemia. Las escuelas privadas analizan el comportamiento del covid-19 para regresar a las aulas. Costa Rica

El martes 4 de enero, Costa Rica anunció que el año lectivo 2022 será totalmente presencial y comenzará el próximo 17 de febrero, pero bajo protocolos sanitarios para prevenir contagios de covid-19. Panamá

Panamá, que hasta el año pasado estaba en semipresencialidad, planea que las clases de 2022 sean sin el metro de distancia entre estudiantes, aunque con otras medidas como uso de mascarillas.