Docentes y alumnos en limbo por cierre de colegio

Casi 30 docentes y unos 150 alumnos se han quedado en el limbo tras el abrupto cierre del colegio United School of America, mejor conocido como Unión Americana.

Funcionaba con calendario norte, por lo que las clases iban a iniciar el lunes 23 de agosto, pero apenas un mes antes a los maestros les dijeron que el centro educativo cerraba sus puertas, sin más explicación que era debido a una quiebra financiera. "Tienen dos opciones: denuncian o quedan con trabajo", aseguran que les dijo la administradora y representante legal del colegio, Kathy Selfe.

Pero la promesa no pasó de ser promesa. A Selfe no le dieron los permisos para la creación de otro colegio y de repente los alumnos, desde preparatoria hasta bachillerato, se quedaron sin aulas, mientras que los docentes se quedaron sin sus pagos de agosto y no percibieron sus indemnizaciones.

"El único comunicado que hubo sobre todo esto fue a los padres de familia, explicándoles que porque les negaron los permisos para el otro colegio iban a devolver las matrículas", contó una madre de familia afectada.

Algunos afectados acudieron al ministerio de Trabajo (MTPS), pero aseguran no les ha resuelto nada. LA PRENSA GRÁFICA buscó al ministerio para solicitar una entrevista con un delegado que explicara a este medio qué deben hacer estos empleados para obtener su dinero y qué puede hacer esa cartera de Estado para apoyarlos, pero el jefe de Comunicaciones, Mauricio Orellana, explicó que el problema es que la señora Selfe ya abandonó el país, por lo que el próximo camino es que el proceso pase a una etapa penal.

El presidente de la Asociación de Colegios Privados de El Salvador (ACPES), Javier Hernández, explicó que lo que dicta la Ley General de Educación sobre los procedimientos para suspender clases el siguiente ciclo escolar es notificar con anticipación, tres meses antes de que termine el año escolar en curso.

"Por la Ley General de Educación, el colegio tiene la obligación de comunicar por escrito o en Asamblea virtuales o presenciales, a estudiantes y a padres de familia, que el próximo ciclo no seguirán brindando servicios, para que puedan buscar una alternativa", expresó Hernández, y explicó además que la gerencia de Acreditación de Centros Educativos Privados del ministerio de Educación (MINED), rectora de la educación privada en el país, debe tener registro de estos estudiantes y debe convocarlos para brindarles soluciones.

LA PRENSA GRÁFICA buscó también al MINED para hablar de esta problemática, pero no hubo respuesta.