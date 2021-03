Domingo de Ramos: inicio de la Semana Santa

El Domingo de Ramos la iglesia hace memoria de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, esta celebración se acompaña de la bendición de las palmas, una procesión, la misa y la lectura del relato de la pasión de Cristo durante la eucaristía.

Este año, debido a la pandemia de covid-19, la forma de conmemorar el Domingo de la Pasión del Señor será diferente, tal como lo fue en el 2020, no obstante, en esta ocasión si se podrán visitar los templos para vivir la Misa y bendecir las tradicionales palmas.

Entre las orientaciones pastorales que la Arquidiócesis de San Salvador ha emitido, destacan que en esta ocasión no se hará la bendición de ramos como se ha hecho siempre, es decir fuera del templo, sino que se recomienda que el sacerdote bendiga las palmas en la entrada de la parroquia, y una vez todos sean bendecidos, con ayuda del equipo litúrgico se distribuyan a los feligreses. La tradicional procesión con los ramos no se realizará.

Luego de la bendición, se procederá a la celebración de la misa, respetando todas las medidas sanitarias establecidas por el protocolo emitido por la Conferencia Episcopal de El Salvador.

En cuanto a la cantidad de misas, se recomienda realizar suficientes celebraciones en el día, para que las personas asistan, además, sugieren que se coloque una imagen de Jesús a las afueras de las parroquias para que los fieles puedan visitarlo durante el día, rezar y encomendar sus intenciones.

Horarios de misa de principales parroquias de San Salvador:

Catedral Metropolitana: 8:00 a.m., 10:00 a.m., 12:00 md. y 5:00 p.m.

Capilla San Óscar Arnulfo Romero: 7:00 a.m.

Parroquia San Óscar Arnulfo Romero: 8:00 a.m., 10:00 a.m., 12:00 md. y 6:00 p.m.

Parroquia La Transfiguración: 8:00 a.m., 11:00 a.m., 5:00 p.m. y 6:30 p.m.

Parroquia San Francisco: 8:00 a.m.

Parroquia María Auxiliadora (Don Rúa): 6:00 a.m., 8:00 a.m., 10:00 a.m., 12:00 md., 4:00 p.m. y 6:00 p.m.

Basílica Nuestra Señora de Guadalupe: 7:00 a.m., 10:00 a.m. y 4:00 p.m.

Parroquia Cristo Redentor: 7:00 a.m., 11:00 a.m. y 5:30 p.m.

Parroquia San José de la Montaña: 7:00 a.m., 9:00 a.m., 11:00 a.m., 5:30 p.m. y 7:00 p.m.

Parroquia El Calvario: 7:00 a.m., 9:00 a.m., 11:00 a.m. y 4:00 p.m.

Basílica Sagrado Corazón de Jesús: 6:30 a.m., 8:30 a.m., 10:00 a.m. y 5:00 p.m.

Iglesia El Rosario: 9:30 a.m., 11:30 a.m. y 4:30 p.m.