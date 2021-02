Don Andrés, un experto relojero de Cojutepeque

Desde hace 38 años, sobre la 1ª avenida Norte, del barrio San Nicolás, del municipio de Cojutepeque, departamento de Cuscatlán, se ubica don Andrés González Martínez, de 68 años, reparando y restaurando todo tipo de relojes.

Ubica su mesa de trabajo de lunes a sábado y atiene a la clientela con mucha dedicación de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde. Cumple con las exigencias porque reparar relojes se convirtió en la fuente principal de ingresos para sostener a su familia (esposa y cuatro hijos), originaria de Cojutepeque.

Según comentó, aprendió este oficio en un taller de relojes en San Salvador. Tenía 18 años y comenzó a adquirir conocimiento y las diferentes formas de tratamiento para los diferentes tipos de relojes. "A los 15 años me puse a desarmar relojes, me gustaba, lo miraba interesante y bastó una ocasión donde un primo me regaló un reloj que ya estaba arruinado, comencé a desarmarlo y lo hice funcionar. Pero fue hasta los 18 años que tomé la decisión de ir a aprender el oficio a San Salvador", comentó Andrés.

Según detalló, cambiarle baterías a un reloj "es algo común y fácil", que lo puede hacer cualquier persona, pero reparar relojes aseguró que son pocas las personas que en la actualidad lo hacen.

En la actualidad, según comentó Andrés, la demanda de los servicios de un relojero cada día es menor, ya que la mayoría de personas prefieren comprar un reloj que repararlo.

Según este experto relojero, la razón no es el costo, sino que el precio de los relojes comerciales en el mercado son muy bajos en la actualidad.

La clientela de este relojero de Cojutepeque la conforman en mayoría personas de la tercera edad. A juicio de Andrés, porque son un exclusivo sector que prefieren los relojes antiguos.

"El trabajo de relojero se va extinguiendo. Las nuevas generaciones prefieren más lo electrónico que lo análogo. Sin embargo, los adultos mayores son los que siguen haciendo uso de estos, los cuales también han cambiado y mucho, repararlos ahora cuesta bastantes", dijo .

Aparte de un medio para ganarse la vida, reparar relojes para Andrés González se convirtió en un forma de pasar el día a día en un oficio que lo apasiona y que a su vez que lo hace sentir útil.