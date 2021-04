Acertijos de alambre, la destreza que a Don Ángel da de comer

LA PRENSA GRÁFICA/Jorge Carbajal.

Con un pedazo de alambre y una tenaza puede hacer lo que desee. Se trata de don Ángel, de 55 años, quien desde hace 25 hace figuras y formas de animales, personas, frutas, símbolos musicales, vehículos, aeronaves, lo que quiera. Según dijo, la elaboración de figuras la aprendió solo viendo, sin estudiar, copiar o aprender de alguien.

Un día solo probó y la primera figura le salió. A lo largo de 25 años ha perdido el control de cuántas figuras ha fabricado con un trozo de alambre, unas tenazas y sus habilidosas manos.

"Un día probé y me salió. No sé cuántas figuras he podido haber hecho todos estos años", dijo.

Este viernes 23 de abril estaba fabricando figuras y tratando de venderlas entre la 1a. y la 3a. Calle Poniente de San Salvador. Una silla, un trozo de plywood recubierto con una franela roja y sus tenazas son todo lo que necesita para instalar su taller y a la vez negocio por un par de horas, así en cualquier punto de El Salvador.

"Ando por todo el país y ahí las fabrico y las vendo, en el momento o por encargo", agregó.

Las figuras pequeñas en alambre galvanizado las da en $1.00, pero puede hacer del tamaño y en el material que el cliente desee. En la red social Facebook lo puede ubicar por medio de la cuenta "Acerti Alambre", y por WhatsApp al 71598443.