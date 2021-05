Don Baltazar, el hombre que alimenta a diario a las palomas que viven frente a su trabajo

Desde hace un año que Baltazar Zelaya, de 57 años, trabaja en una empresa ubicada entre la 1a. calle poniente y la 3a. avenida norte de San Salvador. Les lleva una o dos libras de maicillo a un grupo de palomas de castillo que viven en el edificio de enfrente de su trabajo.

Baltazar es amante de las aves. En la casa tiene a un perico y en su trabajo a un grupo de entre 20 y 25 palomas.

"Desde que vine a trabajar aquí, hace un año, les traigo algo de comer, no tienen quien por ellas", dice.

Él llega antes que sus compañeros de trabajo y se sienta en las gradas que están en la entrada del edificio donde labora. Desde ahí, les lanza granos de maicillo para que desayunan. Cuando ven venir grupos de personas, las palomas alzan vuelo y se van al edificio donde viven. Luego, al ver tranquilidad, vuelven a bajar y se le acercan a Baltazar, como pidiendo más alimento. La familia del hombre, quien está próximo a jubilarse, sabe que él lleva alimento a las palomas y lo felicitan. Igual sus compañeros se admiran cuando las palomas se le acercan para pedirle comida.

Baltazar dice que no le pesa gastar algunas monedas para adquirir el maicillo. "Lo compro ahí por el parque San José y ya lo traigo", agregó. Las personas que pasan observan su gesto con las aves, que en San Salvador y en la mayor parte de ciudades de El Salvador viven en iglesias, edificios o casas grandes. "A veces también viene una señora de edad que les trae comida, pero no es siempre", agregó. En el caso de él, el alimento es a diario, excepto el día que no trabaja. Entonces las aves deben buscar en otro lugar.

En la plaza Barrios y en otros lugares como el parque Libertad hay personas que también les llevan comida a las palomas de castilla, que se cuentan por ciertos.