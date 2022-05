Don Francisco innova con servicio de "Autotortillería"

La necesidad de llevar el sustento diario a su hogar y la falta de un trabajo formal hicieron que la creatividad de Francisco Rodríguez lo llevará a instalar una venta de tortillas que él mismo denomina una "autotortillería".

"Por mi edad nadie me da trabajo y por eso con mi esposa decidimos vender tortillas. Yo salía por los pasajes de las colonias a proponerlas pero nadie me compraba, recordé que cuando se trabaja no tiene tiempo para andar esperando tortillas y se me ocurrió el autoservicio donde solo se parquea y se lleva las tortillas que damos a cuatro por $0.25", explicó el emprendedor de 64 años.

Y fue así como este hombre desde hace tres años se ubica sobre la 16.ª avenida Sur, entre la 33.ª y 35.ª calle Poniente de Santa Ana con tres hieleras donde mantiene a temperatura el producto que es consumido por decena de comensales que no tiene que bajarse de su vehículo o motocicleta para llevarse las tortillas.

"Gracias a Dios nos ha funcionado, ya tenemos clientela que pasa y nos dice ‘quiero una cora, quiero $1’, se parquean y se las llevamos. Lo mejor es que como están en hieleras se conservan calientitas, es como ir a la tortillería en carro, sin tener que esperar nada", comentó.

Agregó que el proceso de la elaboración del producto comienza en horas de la madrugada cuando junto a su esposa cocinan el maíz que luego lleva al molino. "A veces comenzamos como a las 3 a.m. para que el maíz quede con un buen gusto. Lo llevo al molino y en ese ir y venir se da la hora en la que debo ponerme a vender", dijo.

Don Francisco dice que el producto puede ser encontrado desde las 11:30 a.m. hasta alrededor de la 2 p.m. "Muchos me dice que debería vender tortillas para la cena, estoy pensando vender desde las 5 a.m.", expresó.