Don José Díaz celebró 100 años de vida con su familia

Rodeado de familiares y amigos don José Victoriano Díaz celebró su cumpleaños número 100 el pasado 14 de febrero.

Don José aseguró que "gracias a la voluntad de Dios" llegó al centenar de años y se mostró feliz por las muestras de cariño recibidas en una fecha especial.

Según su Documento Único de Identidad (DUI), Díaz es originario del municipio de Jucuapa, en el departamento de Usulután, pero actualmente reside en la colonia Kury, del municipio de San Miguel, junto a sus hijos y nietos.

"Esto (cumplir 100 años) es únicamente la voluntad de Dios, él me tiene acá, con vida; esto es algo que yo nunca pensé cumplir, nunca me imaginé que llegaría a vivir tantos años", dijo emocionado.

“Describo a mi bisabuelo como un valiente, de buenos valores, siempre me orienta en los estudios y en la vida; lo admiro y respeto mucho”.



Hugo Alvarado, bisnieto de Don José.

Aseguró que gran parte de su vida la dedicó a la carpintería. Este oficio se convirtió en la principal fuente de ingresos económicos para su familia compuesta por su esposa y cuatro hijos (tres mujeres y un hombre). Con mucho esfuerzo construyó la vivienda donde residen actualmente.

Indicó que siempre trabajó con mucha disciplina. "Yo hacía puertas, mesas, pupitres, entre otros. Incluso, hacía los techos de las casas de varias colonias, entre otras ocupaciones más relacionadas con la carpintería. Gracias a Dios logré cumplir todas las metas y sueños propuestos, a mi edad me siento muy satisfecho por todo lo realizado", explicó.

Familiares manifestaron que a pesar de su edad, don José siempre gozó de buena salud, lastimosamente, hace dos años, sufrió en un accidente en su vivienda: se fracturó el fémur tras caerse de su hamaca.

La vida le cambió porque desde entonces ya no ha podido caminar con la misma libertad y agilidad que antes lo hacía.

"Antes de eso, él andaba caminando por toda la casa, no se detenía haciendo varias actividades, pero hoy solo en la sillas de ruedas lo puede hacer, puede mantenerse en pié pero únicamente apoyado de su andadera", manifestó uno de sus familiares que prefirió no identificarse.

Don José es muy querido y admirado en su comunidad por su amabilidad, sus familiares lo reconocen y aseguran que es un ejemplo como persona.

Felicidad. Durante la celebración don José se mostró muy emocionado por el cariño que le manifestaron sus parientes y amigos.

Por su parte, Hugo Alvarado, bisnieto de don José, manifestó que su centenario bisabuelo ha sido un gran ejemplo para él desde muy pequeño, siguió sus consejos pues ha visto como a pesar de la edad siempre ha salido adelante.

"Yo describo a mi bisabuelo José como alguien valiente, de buenos valores, él siempre me orienta en los estudios y en la vida, me ha dicho que me esfuerce por cumplir los sueños de mi vida, es muy cariñoso. Es una buena persona, lo admiro y respeto", expuso Alvarado.