Don José, el longevo tejedor de atarrayas

José Vicente Quiñónez Ayala, está por cumplir 101 años, y aún se gana su sustento elaborando atarrayas, en el cantón Olomega, del municipio de El Carmen, La Unión.

El artesano nació el 5 de abril de 1920, y durante 85 años de su vida los ha dedicado a la confección de redes de pesca.

Afirma que aprendió a hacer atarrayas cuando era adolescente, observando tejer a su padre que también se dedicaba a este oficio. "Aprendí solo de ver a mi padre, y un día me puse a tejer y él me dijo, si vos ya podes", recuerda don José Vicente.

Asegura que se tarda 15 días en terminar una atarraya de 15 cuartas (palmo). Cuando son de tejido común cobra $5 por cada cuarta que teje, pero si la red es especial para pescar sardinas cobra $40 por cada cuarta que hace.

Don José vicente comenta que prefiere la noche para trabajar porque es más fresco el clima. Asegura que la oscuridad no es problema para él porque tiene una buena visión. "Yo no uso lentes, camino bien, no necesito bastón. Tampoco padezco del corazón, ni nada, lo único es que estoy un poco sordo", menciona.

El artesano afirma que tiene energías para seguir trabajando muchos años más. "Yo pienso dejar de tejer hasta que esté viejito, digo así porque yo me siento joven aún, o sino dejare de hacerlo hasta que me muera", asevera. Don José Vicente, es padre de seis hijos, quienes también han aprendido el oficio de tejer atarrayas, pero no se dedican exclusivamente a esto.

"La gente me dice como hago para tener buena salud, y yo les digo que los frijoles son los que me dan buena salud", dice entre risas el anciano.

Si desea obtener una atarraya fabricada por don José puede adquirirla en su casa, sobre la calle principal del cantón Olomega, a unos 100 metros del complejo educativo John F. Kennedy.