Don José, lustrabotas y locutor de radio

José Danilo Carranza, de 61 años conocido como "Tinajito", en la ciudad de San Miguel, se gana la vida como lustrabotas desde hace aproximadamente 50 años, pero desde hace cinco años a este oficio también se le sumó el de locutor de una radio local de la ciudad de San Miguel.

“Cuando no gano nada lustrando zapatos, me dan algo en la radio. Es difícil sobrevivir, más con la pandemia, pero siempre me ayudan”.



José Danilo Carranza, lustrabotas.

Aunque ambas actividades no tienen nada en común, don José sabe desempeñar bien cada una. Cuenta que su incursión en el mundo de la radio ocurrió por casualidad, tras su amistad con dos locutores que eran sus clientes.

"Yo llegaba a lustrar los zapatos de dos locutores y me fueron tomando cariño y me invitaron a ser parte de una radio juvenil", narra don José.

Agregó, que su turno lo comparte con otro locutor que fue quien lo ayudó a entrar a la radio. "Hoy soy muy conocido por la gente que escucha la radio La Pantera" comenta con satisfacción don José.

El locutor Moris Rodríguez (Chimino) es el compañero de turno de don José, y afirma que es él quien le pone la alegría a la dupla. "Tinajito siempre dice 'Ve que no, hasta pide más', la retomamos en la radio y pegó, entonces se le dio la oportunidad y él quedó conmigo en el turno de seis a ocho de la mañana de lunes a sábado", comenta Rodríguez.

Oficio. Al terminar su turno se va directo a su puesto a esperar a los clientes para lustrarles sus zapatos.

Dice que al principio los demás compañeros de la radio no creían que don José podría calar en el gusto del público, por su edad y porque es una radio juvenil, pero afirma que se ha adaptado muy bien.

"La audiencia de la radio siempre está pendiente del turno en el que está Tinajito, un día que venga tarde, ya están preguntando por él", dice Rodríguez.

Al salir de su turno, don José vuelve a su trabajo como lustrabotas en la zona de la catedral de San Miguel, donde gana $1 por limpiar un par de zapatos.

A pesar de ejercer dos oficios, don José, quien vive solo, asegura que sus ingresos son muy pocos y que apenas le alcanzan para vivir, aunque reconoce que siempre hay personas que le ayudan. "Cuando no gano nada lustrando botas me dan algo aquí en la radio, es difícil, más con la pandemia pasé sufriendo mucho porque no tenía trabajo, no podía venir ni a la radio, pero amigos me ayudaron", cuenta.

Don José afirma que tiene el espíritu joven, y que se esmera por lustrar bien los zapatos de sus clientes y entretener a la audiencia de la radio.