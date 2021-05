Don José tiene tres semanas esperando que le entreguen el cadáver de su nieto

José Cruz, de 79 años, abuelo de Alexis Palomo Lima, cuyo cadáver fue descubierto el 8 de mayo en una fosa séptica de la casa del expolicia Hugo Osorio, pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) que agilice los trámites para la entrega del cuerpo de su nieto.

En la vivienda donde hallaron a Alexis, también estaban los cadáveres de su madre, Mirna Cruz, de 57 años, y su hermana Jackeline Cristina Palomo Lima. Los cuerpos de ambas mujeres le fueron entregados a la familia ese mismo día, no así el de Alexis.

Según el anciano, hace más de dos semanas a su esposa y abuela del joven de 24 años, le fue tomada una muestra de sangre para realizar una prueba de ADN y de esa manera comprobar que el cuerpo localizado en la fosa séptica era el de Alexis, pero hasta la fecha siguen esperando la información sobre su nieto.

"Se han tardo mucho en darme su cuerpo. Varias veces he ido a la fiscalía de Santa Ana, pero me dijeron que ya no llegue a preguntar tan seguido", expresó don José.

Dice que le dieron un papel donde está anotado el nombre de un fiscal, un número de expediente y dos números telefónicos a los que ha intentando comunicarse en varias ocasiones, pero nadie responde.