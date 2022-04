Don Juanito, el carpintero de la colonia 10 de Septiembre que cumplió 100 años

Juan Guevara, conocido como Don Juanito, un carpintero de la colonia 10 de Septiembre de San Salvador cumplió este mes de marzo 100 años de edad.

A pesar de no tener familia directa porque no tuvo hijos y no se casó, sus vecinos no lo dejaron solo y le organizaron una fiesta, le partieron un pastel y celebraron junto a él este cumpleaños tan especial.

Don Juanito, nació el 30 de marzo de 1,922, y desde pequeño se dedicó a la carpintería, según contó. Uno de sus vecinos cuenta que hace 5 años aún se le veía trabajando en este oficio, cargando mesas y sillas que les hacía a los clientes de la colonia, ahora ya se retiró.

A sus 100 años es una persona muy lúcida y activa, sale a caminar a las calles con su bastón y saluda a todos sus vecinos. Es conocido por ser un hombre amable y respetuoso.

Según don Juanito, la clave para llegar a esa edad fue "cuidarse bien", él cuenta que nunca fumó ni bebió alcohol en su vida.