Don Marcel cumplió 101 años y lo celebró con una emotiva fiesta

Don Marcel Albañez, alcanzó los 101 años de vida, y su festejo no pasó desapercibido en el Hogar de Ancianos de la Asociación Ágape, en el departamento de Sonsonate. Encargados, colaboradores y beneficiarios que albergan en el hogar compartieron junto a él la bendición y alegría de vivir.

Don Marcel, nació un 29 de abril de 1920, en el municipio de Atiquizaya, departamento de Ahuachapán. Considera un milagro alcanzar tantos años de vida, y se aferra a la voluntad de Dios para continuar viviendo.

“Nunca le he pedido a Dios más años. Yo ya quisiera partir, si en este momento me voy, me iría feliz porque a Dios me entregarían. Para mí, la creencia es que cuando el espíritu abandona el cuerpo, es la muerte. Siempre, todas las noches tengo mi oración que le hago a mi señor”, indicó don Marcel.

La celebración estuvo acompañada de música y un pastel donde resaltaba los números de edad que don Marcel celebraba, y que marcaría el inicio de un año más de vida.

Para don Marcel, la lectura ha sido uno de sus pasatiempos favoritos, en reiteradas ocasiones, durante una conversación realza frases icónicas del reconocido poeta y periodista Alberto Masferrer. Además, comenta que su medio informativo siempre fue La Prensa Gráfica.

Don Marcel se mostró muy feliz en el festejo. Foto: Cortesía.

Toda su vida se dedicó al trabajo de la sastrería, labor que le permitió conocer países como Guatemala, Honduras y Nicaragua, profesión que tuvo que elegir a raíz de un impedimento. “Quise aprender a tocar marimba, ¿y qué me dijo el que me iba a enseñar? Para esto no traes me dijo, yo no me enojé, lo acepté, porque lo eché de ver que no traía para eso”, comentó.

A pesar de la edad, don Marcel, mantiene la fortaleza para caminar y su vitalidad de mirar; únicamente posee problemas de deterioro cognitivo que le perjudica el poder escuchar con claridad al momento de hablar.

Para la fisioterapeuta Crysia López, don Marcel, es una persona respetuosa, expresiva, una persona con muchas historias que contar, pero sobretodo un hombre ejemplar y de buena fe.