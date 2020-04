Don Mario no tiene a quién llevarle carga

"Quizás no nos vamos a morir de la enfermedad sino que de hambre papá", manifiesta Mario Antonio Aguirre, un hombre que se dedicaba a acarear bultos o mercadería en una carretilla en el mercado Colón y la terminal de buses Francisco Lara Pineda, de la ciudad de Santa Ana.

Recostado sobre su inseparable carretilla, este hombre de 61 años, permanece a diario en una de las calles aledañas del mercado Colón a la espera de que algún cliente lo busque para llevarle sus compras, pero desde que inició la emergencia por la pandemia del covid-19 y la cuarenta domiciliar, los clientes no abundan y tampoco los viajes.

Afirma que los últimos días no han sido buenos, pero que siempre llega a hacer la espera de los clientes porque al menos logra obtener algunos centavos, "si no vengo, no gano nada", expresa a manera de conformidad.

"Esto ha estado malo, si se sacan unos $5 es mucho, si no vengo no gano por eso siempre hay que salir, aquí no hay tales, el gobierno dicen que va a dar una ayuda, pero para nosotros no se ve claro", comenta el cargador, quien reside al nororiente del municipio de Santa Ana.

Don Mario no posee televisor ni radio, por lo que no ha podido estar al tanto de las instrucciones que ha dado el gobierno sobre la entrega del subsidio de los $300 para alimentación a los que bien podría aplicar como afectado directo, ya que no posee ningún ingreso formal.

"Como no tengo televisor ni radio hombre, por eso no tengo información, lo que sí se oye decir es que van a dar una ayuda de $300 para los más pobres, es el caso mío porque no tengo ninguna otra forma de ganarme la vida, solo esta carreta", dice, aunque cuenta que en algún tiempo también se dedicó a la venta de gallinas en el mercado.

Apostado en la esquina de la décima avenida Sur y 17 calle poniente, que ahora luce despejada de las ventas de ropa usada que la mantienen obstruida, sin poder ser recorrida por automóviles, Aguirre señala que continuará llegando al mercado en espera de ser contratado para acarrear los comprados de los usuarios, porque eso le garantiza un par de dólares para vivir.

"Pues seguiré viniendo no hay para donde, si antes me iba bien y sacaba mis fichitas, hoy con el miedo este que hay, se ha perdido la confianza, hay inseguridad, primero Dios ya va a pasar esto y la gente va a volver a venir a comprar al mercado", dice mientras se arregla la mascarilla de tela que lleva sobre su rostro.

Rodeado de vendedores y compradores que solamente llevan lo necesario en sus manos, el cargador de bultos dice tener la confianza que pronto todo va a volver a la normalidad y que el mercado Colón volverá a ser ese mar de gente que camina de un lado a otro en la búsqueda de los mejores productos para abastecerse, y de paso darle trabajo a él para obtener ingresos para alimentar a su familia al pagarle por transportarles sus comprados hasta los autobuses, sus automóviles o sus viviendas.