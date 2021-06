Don Tico, el último artesano de caites en Chapeltique

José Santiago Urrutia Ayala, de 55 años, conocido como “Don Tico”, se dedica desde hace 20 años a la fabricación y reparación de zapatos en el barrio Santa Lucía, del municipio de Chapeltique, San Miguel.

En el pueblo es popular por ser el único en elaborar sandalias o caites con hule de llantas recicladas, que afirma le dan una mayor durabilidad a este calzado.

“Yo aprendí a hacer las sandalias de hule a los 35 años, después que mi vecino botó una llanta, y a mí se me habían arruinada las sandalias, entonces dije voy hacerme unas con este material y cuando la gente me las vio les gustaron bastante, y desde entonces estoy haciéndolas para la venta”, comentó.

Don Tico explicó que de cada llanta logra elaborar dos pares de caites o sandalias, pues el proceso requiere esfuerzo y tiempo para cortar el neumático, darle forma, y en algunos casos hacer el grabado en la parte de la suela, pues al ser llantas recicladas algunas se encuentran lisas por el desgaste y es necesario grabarlas para que el cliente no se deslice.

“No es cualquier llanta, debe ser de tipo convencional porque no traen alambre al centro, además si están bien lisas ya no sirven porque no se les puede hacer el grabado, a veces pago $2 por la llanta y otras me las regala la gente que me conoce”, dijo.

El precio del par de sandalias es de $20 y pueden ser adquiridas en la casa de don Tico, en el Barrio Santa Lucia, de Chapeltique. Además, también trabaja la reparación de monturas para caballo, otro de los oficios por el cual es reconocido por sus clientes.

Aseguró que gracias a este trabajo ha podido sobrevivir y sacar adelante a su familia a lo largo de los años. Tiene tres hijos pero dice que ninguno de ellos se interesó por aprender este oficio y decidieron emigrar hacia Estados Unidos. Tampoco otros miembros de su familia y de la comunidad han querido aprender.

Agregó que con el paso de los años los materiales para hacer los caites han aumentado de precio, lo que en ocasiones reduce sus ganancias, pero afirma que es su amor al trabajo y la zapatería la que lo empuja a continuar con este oficio.

“Desde que pusieron el dólar la cosa se puso fea, porque con el colón el dinero abundaba más para comprar materiales y había más trabajo, ahora es poco el que sale, pero como ya soy conocido acá, siempre me vienen a buscar”, expresó.