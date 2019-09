Doña Flora, la migueleña que deleita con el sabor tradicional del pan artesanal

Caminando sobre la primera calle oriente, en Quelepa, San Miguel, se percibe un olor agradable. Es el pan que allí se elabora. No es necesario probarlo en ese instante, el aroma llega a cada persona que pasa cerca del lugar y al reconocerlo se tiene la seguridad de que será delicioso al paladar.

Doña Ana Flora Guzmán de Espinoza tiene 60 años y es oriunda del barrio Concepción. Durante varios años ha mantenido la tradición de elaborar “pan casero”, es decir, con cocción en un horno artesanal a base de leña.

Hace cinco años decidió colocarle un nombre a su lugar de trabajo y le puso “Panadería los Ángeles”.

Doña Flora se levanta a las tres de la mañana los días que le toca hacer el pan. Entre los tipos que elabora están el pan de torta, tostado, arrechas de arroz, salporas, bollitos, empanadas de leche, quesadilla doblada, quesadilla de queso, pichardines, triangulitos, pasteles de piña y galletas tostadas.

No obstante, por el pan que más preguntan sus clientes con frecuencia son las famosas “dobladas”, las cuales tienen un precio de $0.25 y la “quesadilla de queso” que cuesta $1.25.

A primeras horas de la mañana, esta experta panadera ya ha elaborado varias clases de pan. También prepara los ingredientes que lleva al molino para preparar el pan de torta, quesadillas dobladas y de queso.

Mientras se llega la hora de atizar el fuego del horno, da los últimos detalles al pan tostado. Le coloca maní y jalea de piña.

Aproximadamente a las 10:00 a.m. el horno ya está listo para atizar. Se escucha cómo se quema la leña dentro del horno, dejando las brasas al rojo vivo para comenzar la cocción del pan.

Estas se barren con una escoba hecha de monte de escobilla como paso final para introducir las latas con las mezclas y recetas de doña Flora.

Con solo el vapor se cocerá y horneará. A petición de algunos clientes, al pan de torta le coloca pequeños pedazos de tuza en las latas, ya que le da otro sabor, asegura.

En tanto, para las quesadillas dobladas consigue dulce de atado, cuajada, margarina, leche agria y crema. Son los ingredientes especiales que la han convertido en la favorita de muchas personas del lugar.

Debido a la gran cantidad de pan que debe hacer por la demanda local, doña Flora hace el pan tostado en horno de gas. Reserva el horno artesanal solo para las quesadillas y pan de torta.

Hornea durante dos días a la semana, martes y viernes, puesto que tiene otros quehaceres en su hogar; sin embargo, sus clientes esperan con ansias su pan artesanal.

Su proceso de formación

Doña Flora, como cariñosamente la conocen en su pueblo, empezó a elaborar pan desde niña. Tenía 12 años cuando se instruyó en la panadería trabajando junto a su madre.

“Desde niña acompañaba a mi mamá para ver cómo elaboraba el pan de torta. Siempre me llamó la atención querer aprender, pero hoy ya grande he aprendido a hacer también otro tipo de pan”, expresó Flora.

Además, hace aproximadamente 30 años asistió a un curso que impartieron en la casa comunal del municipio de Quelepa, el cual tenía un costo de 25 colones.

Por otra parte, también se integró de manera gratuita hace 5 años al programa PATI, en el taller de panadería, el cual fue impartido por el Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL).

Inició aprendiendo repostería y pan tostado en el primer curso que recibió y hoy en día ya sabe elaborar toda clase de pan.

¿Por qué decidió emprender?

“Decidí emprender para ayudar a mi esposo, porque no es bueno que solo el hombre trabaje y también para que a mis hijos no les faltara nada tampoco de lo que ellos necesitaban”, cuenta Flora.

“Ella se dispuso a aprender a elaborar pan y gracias a Dios lo aprendió; yo nunca le he quitado esa iniciativa a ella, porque siempre la he apoyado con lo que puedo, con la diferencia que yo siempre he trabajado en mi taller de enderezado y pintura en vehículos”, explicó José Balmore Espinoza Olivares, esposo de doña Flora.

“El pan que elabora doña Flora es muy bueno y el que más me gusta es la quesadilla de queso”, dijo Margarita Merino, clienta del lugar.

Las personas también le piden pan por encargos. “Cuando vienen los hermanos lejanos de Estados Unidos siempre vienen a buscar el pancito de esta panadería, porque les gusta mucho, ya que está elaborado a base de maíz y de queso”, agregó Flora.