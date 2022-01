Doña Juana, artesana de huacales de morro

Juana Francisca López, de 71 años, es considerada como "la última huacalera" por los pobladores del municipio de Santa María, en el departamento de Usulután.

Desde hace 50 años esta mujer convierte el morro, fruto del árbol de jícaro, en huacales o vasijas que en su mayoría son compradas por vendedores de frescos y atoles de la localidad y otras ciudades.

López vive en una casa aledaña a la línea del tren, sobre la calle que conduce a la zona céntrica de Santa María, considerado por muchos años como la ciudad huacalera porque sus pobladores se dedicaban a la fabricación de estos utensilios.

Recuerda que creció en una familia y entre vecinos que se dedicaban a la elaboración de huacales de morro, pero fue hasta que tenía 20 años que decidió explotar sus dotes y realizó su primer huacal.

"Si yo veía una pelota tierna (morro) me ponía a partirla y fui aprendiendo. El negocio me gustó y me iba a buscar el morro. Yo no aprendí nada de letras y decidí quedarme con esto", expresó López.

La anciana cuenta que con el pasar de los años se fue haciendo de espacio en este mercado, y los municipios de San Jorge y El Tránsito, de San Miguel, y Concepción Batres, de Usulután, son los lugares frecuentados para obtener los morro que convierte en huacales, los últimos años.

"Creo que cuando yo deje este mundo, quizá ya no va a haber nadie que haga estos huacales de morro", señaló la anciana, mientras ponía a secar los huacales elaborados para una clienta que desde Santiago de María llegaría a retirar.