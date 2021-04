Doña Margarita vende ricas tortillas de guineo

Margarita Hernández Sánchez, de 67 años, se dedica a la elaboración y venta de tortillas y pupusas de guineo majoncho verde en el mercado de Santiago Nonualco, La Paz.

Hernández Sánchez cuenta que en su familia consumen las tortillas de guineo desde hace décadas, después que una plaga acabara con los cultivos de maíz que tenían y se vieran en la necesidad de probar con otros ingredientes que tenían a la mano.

Afirma que su madre le enseñó a prepararlas y desde entonces son parte de la alimentación familiar.

Actualmente, doña Margarita elabora las tortillas y pupusas para vender, siempre utilizando la receta original de su madre, las cuales hace en comal de barro.

"Cuando las probé me gustó el sabor, y hoy las hago para ir a vender. Utilizo varios ingredientes, pero el principal es el guineo verde majoncho, una vez tengo todo junto, me voy al molino, las hago. A la gente les gusta, se venden rápido", comentó doña Margarita.

Aseguró que muchos de sus clientes son compatriotas que viajan al extranjero y que le hacen pedidos especiales, o personas que tienen familiares que viven en otros países y que se las encargan para mandárselas.

"A veces me hacen pedidos de $5 y $10, lo único que las empacó dos por dos para que lleguen bien. Además hago pupusas de guineo, los precios son baratos, vendo dos tortillas por una cora y las pupusas las doy a tres por el dólar", agregó.

Según doña Margarita, ya que la receta para hacer las tortillas de guineo no es muy conocida, muchas personas la buscan para que les enseñe a hacerlas y algunos santiagueños ya las hacen en sus casas, en agradecimiento, algunas aprendices le regalan fruta.

"A mi no me gusta ser egoísta, a la gente yo le enseño la receta a quien me la pida. A mis hijas yo les he enseñado. También quiero comentarle que todo el tiempo me he dedicado a la cocina, he trabajado en varios restaurantes de esta zona, lamentablemente por mi edad ya no encontré empleo y sigo defendiéndome con mis ventas", aseveró.

Los clientes de doña Margarita comentaron que se sienten atraídos por el buen sabor de las tortillas de guineo.

"A mi me gustan, y cuando puedo voy a comprar. Es un sabor único que no he probado en otro lugar", dijo Edgar Galán.