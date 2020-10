Doña María se recupera de ataque de pitbulls

Doña María Elena López, de 72 años, quien fue atacada el pasado martes por tres perros de la raza pitbull, en el caserío El Paraíso, del cantón El Portillo, en Santa Rosa de Lima, La Unión, podría recibir el alta hospitalaria este día.

Tras el ataque, inicialmente, la anciana fue llevada al hospital de Santa Rosa de Lima, en donde según sus familiares le dieron el alta ayer por la mañana, sin embargo ellos decidieron trasladarla al hospital San Juan de Dios de San Miguel, donde nuevamente fue ingresada.

"Nos han dicho que está estable y que posiblemente mañana (hoy) darán el alta", expresó una sobrina.

Los parientes narraron que el ataque contra la anciana ocurrió a las 7:45 de la mañana cuando ella se dirigía a una tienda y los perros andaban sueltos en la calle.

Los perros le mordieron todo el cuerpo, pero afortunadamente no la quitaron la vida.

"Esos perros están grandes, ‘cholos’, bien macizos, están bien gordos", manifestó un sobrino de la septuagenaria, quien se identificó solo como Elmer.

Doña María Elena y su esposo Andrés Andrade, de 86 años, y enfermo de Alzheimer viven solos, en condiciones de extrema pobreza en un reducida casa de lámina y madera.

La familia de la anciana aseguró que el dueño de los perros, Magdaleno Blanco, les dijo que iba a pagar los gastos médicos de la víctima, y a una persona que la cuide mientras se recupera, pero la familia teme que cuando doña María mejore le quite la ayuda, y no espera que se recupere totalmente. Ayer, Blanco no se encontraba en su vivienda.

No obstante, los vecinos comentaron que los perros andan sueltos y siguen deambulando por las calles del caserío, lo que les causa mucho temor.

Los familiares de la anciana solicitaron a las autoridades correspondientes realizar las investigaciones necesarias y deducir responsabilidades para evitar que casos similares vuelvan a suceder.

También pidieron ayuda como alimentos y medicina para el tratamiento médico de ambos ancianos, ya que aseguran que la recuperación total de doña María llevará tiempo.

No obstante, los parientes manifestaron que tras hacerse público el caso han recibido información de que varias personas desconocidas quieren lucrarse de la situación, y que están solicitando ayuda en nombre de la anciana.

Si desea colaborar con doña María puede hacerlo a través de su familia comunicándose al número telefónico 7060-1303.