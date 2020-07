Donan vivienda a una familia

Desde el 10 de junio pasado, José de la Cruz Martínez Morales, su esposa y sus dos hijos, un niño de tres años y una niña 8 meses, ya cuentan con una casa para vivir en condiciones dignas, gracias a la colaboración de un salvadoreño residente en Estados Unidos, que conoció su historia a través de LA PRENSA GRÁFICA, y conmovido, decidió ayudarlos.

José y su familia vivía antes en un mesón de San Miguel, pero algunos problemas con la propietaria del inmueble tuvo que abandonar el cuarto que alquilaba y ante la falta de recursos económicos se mudó con su familia a una casa abandonada en la colonia Villa Satélite, donde permanecían a la intemperie.

"El señor Alexánder Martínez fue el que le regaló la casa a mis niños, gracias a Dios y a él, hoy tenemos una vivienda digna, con la escritura, con la única condición de que fuera puesta a nombre de mis hijos. No tengo palabras para agradecerle por este regalo y no me lo esperaba", dijo el beneficiado.

La vivienda está ubicada en la colonia Bendición de Dios, del cantón San Antonio Silva, de San Miguel. Martínez asegura que el tener su casa es un regalo de Dios, a quien espera agradecerle con un culto. La vivienda cuenta con agua potable y energía eléctrica.

"La verdad es que decidimos ayudarle a don José porque nosotros sabemos lo que cuesta la vida, hemos venido desde abajo y nos conmovió la historia por los niños", expresó, Martínez, quien le donó la casa a la familia, a través de una llamada telefónica desde Estados Unidos.